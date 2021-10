O Sporting de Braga perdeu 11.390 sócios no espaço de um ano.

No Relatório e Contas agora divulgado, referente à época 2020/21, o clube minhoto revela que tinha 15.891 associados a 30 de junho, quando fechou o exercício. Um ano antes o Sporting de Braga tinha 27.281 sócios, de acordo com o documento referente à temporada anterior.

Esta quebra significativa está associada sobretudo ao processo de renumeração que foi realizado no final de 2020, mas o clube também a justifica com a pandemia de covid-19.

O Relatório e Contas garante que já estão a ser tomadas medidas para recuperar associados, e dá conta de que, por altura da elaboração do documento, o número já tinha subido para 17.221.

O Sporting de Braga (clube) registou um prejuízo de 644 mil euros no exercício 2020/21.

«Num exercício de complexidade extrema, impactado de forma transversal pelo contexto epidemiológico vivenciado, o Sporting de Braga alcançou um resultado líquido individual positivo de 36 milhares de euros que, por via da incorporação dos resultados das suas participadas (em particular da Sporting Clube de Braga – Futebol SAD), determinou a consecução de um resultado líquido do exercício negativo de 644 milhares de euros e de um EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] positivo de 61 milhares de euros», explica o Relatório e Contas, que será votado no próximo sábado.

De recordar que a SAD bracarense registou um prejuízo de 1,9 milhões de euros, que foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira.