O Sporting destacou esta quinta-feira que o chumbo das contas dos Relatórios de Gestão, apesar de não terem consequências estatutárias de forma direta, tornam difíceis as relações do clube com outras entidades, «nomeadamente com as entidades oficiais e com as instituições financeiras».

Em comunicado, o emblema verde e branco lembrou os riscos que existem caso as contas não sejam aprovadas, fazendo-o precisamente na antevéspera da Assembleia Geral de sócios que decorre entre as 11 horas e as 19h30 de sábado, dia de jogo com o Moreirense.

Depois do chumbo de há cerca de três semanas, o Conselho Diretivo leonino decidiu pedir uma nova AG, com vista aos associados manifestarem a posição sobre os Relatórios de Gestão e as contas do clube, dos exercícios de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 e de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.

«É essencial fazer notar que a não aprovação dos Relatórios de Gestão, independentemente de não acarretarem nenhuma consequência estatutária direta, dificultam a relação do clube com entidades terceiras, nomeadamente com as entidades oficiais e com as instituições financeiras. Por outro lado, é também importante sublinhar que, sem os referidos documentos, o Conselho Directivo também não conseguirá apresentar aos sócios a versão consolidada das contas, fundamental para que os sócios disponham de uma visão de conjunto do Grupo Sporting», refere o Sporting, em comunicado, frisando que a «certificação» dos documentos «foi reafirmada pelos respetivos auditores».

«Apelamos, pois, a que os associados exerçam o seu direito de voto e que o façam com a dignidade e a elevação que tão bem caracterizam a família sportinguista, sempre cientes de que acima de todos nós está o Sporting Clube de Portugal. Em virtude da simultaneidade entre a AG e o jogo, e dos respetivos desafios operacionais e de experiência que isso coloca, apelamos também aos sócios que, sempre que lhes seja possível, possam deslocar-se a votar o mais cedo possível, sendo que as urnas estarão abertas a partir das 11h30 da manhã», lê-se, na conclusão da nota oficial.