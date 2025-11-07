«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Renato Nhaga, formado no Casa Pia, aproveitado pela Guiné-Bissau

Idade: 18 anos

Posição: Médio

Clube: Casa Pia

País: Guiné-Bissau

O futebol português continua a ser terreno fértil para jovens talentos provenientes dos PALOP e um dos nomes que começa a ganhar destaque é Renato Nhaga. Natural da Guiné-Bissau e nascido a 27 de março de 2007, o médio centro do Casa Pia tem apenas 18 anos, estreou-se na Liga com 17 e já soma seis chamadas à seleção principal da Guiné Bissau.

Renato Nhaga atua como um médio de ligação, normalmente posicionado à frente da linha de centrais, variando o seu posicionamento entre cobertura e construção de acordo com o posicionamento do seu companheiro ou do momento com bola e sem bola.

Apesar da juventude, demonstra uma grande maturidade tática, evidenciada pela forma como lê o jogo e se posiciona para recuperar a bola.

Pontos Fortes: ligação, passe, condução, posicionamento defensivo

Com bola, destaca-se pela capacidade de progredir em condução e ligar setores, sabendo quando acelerar e quando pausar o jogo. Possui uma boa qualidade de passe curto e médio, oferecendo critério na primeira fase de construção e segurança em posse. Algo pouco comum para um jovem com a sua idade e na primeira temporada na I Liga.

Nhaga demonstra uma boa capacidade de leitura e antecipação, sendo eficaz a cortar linhas de passe e a proteger a zona central. Posiciona-se bem para equilibrar a equipa e raramente se desposiciona. A intensidade e compromisso defensivo são traços marcantes, sendo frequente vê-lo a recuperar bolas e a cobrir os laterais quando estes sobem.

Pontos a melhorar: duelos físicos, tomada de decisão ofensiva, chegada à frente

Dada a sua tenra idade e a sua estatura, para evoluir, Nhaga terá de aliar o timing de pressão e o jogo físico, áreas nas quais a diferença de experiência face a adversários mais maduros ainda se nota. Com o ganho natural de força e minutos ao mais alto nível, estas lacunas tenderão a desaparecer.

Com a capacidade de progressão com bola que tem, Nhaga ainda não é um médio de último passe, nem de chegada a zonas de finalização. A evolução futura passará por ganhar mais confiança em zonas adiantadas, melhorar o remate e a decisão no último terço de forma a tornar-se um médio mais completo e com mais influência nas zonas de decisão.

Potencial

Renato Nhaga representa o perfil do médio moderno capaz de defender, construir e interpretar vários sistemas táticos. Com apenas 18 anos e já internacional pela Guiné-Bissau, o seu crescimento pode ser notório se continuar a ser aposta regular na equipa principal.

O contrato até 2028 é um voto de confiança e também uma mensagem clara. O Casa Pia quer fazer de Nhaga uma referência. Se evoluir fisicamente e ganhar experiência, o médio tem tudo para juntar-se a uma lista cada vez maior de talentos que emergem fora dos grandes e pode afigurar-se como uma das próximas grandes vendas dos gansos.