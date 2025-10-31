«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Kerim Alajbegovic, o adolescente que encanta a Europa

Idade: 18 anos

Posição: extremo

Clube: RB Salzburgo

País: Bósnia (nascido na Alemanha)

O jovem bósnio nasceu em 2007 em Colónia e fez toda a formação em solo germânico, antes de rumar ao RB Salzburgo esta temporada a troco de dois milhões de euros. Começou no Colónia e passou depois pelo Bayer Leverkusen, no qual se destacou ao longo de quatro épocas.

Na temporada passada, ao serviço dos sub-19, completou 32 jogos e apontou 16 golos. Chegou a ser chamado à equipa principal, mas nunca saiu do banco. Apesar de ter crescido na Alemanha e de ter, por isso, nacionalidade alemã, optou por representar a Bósnia desde as camadas jovens. Começou nos sub-15 e entretanto já fez a estreia na seleção principal em setembro deste ano.

A aposta dos austríacos demonstrou ser certeira: com seis golos e uma assistência em 20 jogos, Kerim é neste momento um dos destaques da liga austríaca. Já é apontado a clubes como o FC Porto e o Manchester United.

Pontos Fortes: finalização, organização, ligação, criatividade

O extremo de 18 anos joga preferencialmente pela esquerda, mas pode alinhar em qualquer posição do meio campo ofensivo, pisando terrenos mais interiores no apoio ao avançado ou mais descaído para o corredor direito. Procura desequilibrar através de movimentos interiores da esquerda para dentro para depois finalizar ou cruzar com o pé direito.

Pela irreverência, criatividade e imprevisibilidade também consegue atacar a linha de fundo para cruzar com o pé esquerdo, o que dificulta a acção de quem o defende e demonstra a qualidade que tem com ambos os pés. Utiliza mais vezes o direito, sim, mas recorre muitas vezes ao pé esquerdo para cruzar ou finalizar, sendo muito eficaz e completo nos recursos técnicos que apresenta.

Dada a liberdade posicional, pode ser visto a jogar entre linhas, numa zona mais central para receber e ligar o jogo, rodando rapidamente para ficar de frente para a baliza contrária. Mas também aparece muitas vezes a baixar no terreno para assumir a primeira fase de construção e desbloquear a pressão contrária, com iniciativa e coragem para partir para cima dos adversários, algo característico da sua tenra idade e da audácia que apresenta em campo.

Pontos a Melhorar: duelos defensivos

Aos 18 anos e com 1,85m, Kerim consegue ser um jovem com uma boa capacidade de pressão e reacção ao momento da perda. Tem um bom compromisso defensivo e consegue apoiar bem o seu lateral, acompanhando as subidas do lateral contrário. Mesmo condicionando a acção do adversário e a saída de bola, nem sempre consegue ser bem sucedido e recuperar bolas em zonas mais adiantadas.

Pode melhorar neste capítulo, de forma a ajudar a equipa a recuperar mais vezes a posse de bola, devendo também ser mais eficaz nas acções defensivas quando pressiona de forma rápida os adversários.

Potencial

Kerim Alajbegovic é um dos nomes a reter esta temporada. No seu primeiro ano como sénior está a justificar o valor investido nele, sendo uma das principais figuras do RB Salzburgo. Aos 18 anos e com as prestações que tem vindo a realizar, promete ser uma das próximas grandes vendas do clube austríaco. Os interessados começam a aumentar e a continuar assim será difícil aos responsáveis do grupo Red Bull aguentarem o extremo bósnio por mais do que uma época.

As exibições no campeonato e nas competições europeias fizeram com que conquistasse o seu espaço na selecção da Bósnia. Com um futuro risonho pela frente e um potencial enorme, o jovem extremo deve ser visto como jogador talentoso que dá esperança aos compatriotas de recolocar o país na rota das competições internacionais. A única presença foi no Mundial de 2014 e Kerim procura agora garantir a qualificação para o Mundial de 2026, juntamente com outras figuras como Dzeko, Dedic, Kolasinac e Demirovic.