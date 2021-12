Portugal regista mais 4.266 novos casos e 25 mortes associadas à covid-19.

O relatório divulgado pela Direção Geral da Saúde, neste domingo, indica 931 doentes em internamento, mais 26 do que na véspera.

No que diz respeito aos casos em Unidades de Cuidados Intensivos, são agora 145, menos dois do que no relatório de sábado.

A incidência, a nível nacional, está nos 525,5 casos por cada 100 mil habitantes, enquanto que o R(t) é agora de 1,07.

ARTIGO ATUALIZADO