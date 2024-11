O FC Porto registou um resultado líquido negativo de 2,434 milhões de euros nas contas do clube em 2023/24. É um número praticamente igual ao comunicado no exercício anterior - 2,430.

De acordo com o relatório financeiro divulgado no sítio oficial dos dragões, os rendimentos operacionais até subiram 14%, de 15,6 M€ para 17,7 M€, mas não chegaram para cobrir um aumento de 10% nos gastos, de 18,5 M€ para 20,4 M€.

O ativo diminuiu para 57,4 milhões de euros, face aos 68 milhões de 2022/23, tal como o passivo passou de 35,5 M€ para 27,5 M€, atenuando os capitais próprios positivos, de 32,4 M€ para 29,9 M€.

André Villas-Boas escreve no documento que estas contas são da «responsabilidade da anterior direção» liderada por Pinto da Costa, que cessou funções em sete de maio, após 42 anos e 15 mandatos consecutivos no cargo.

«Fruto de um ato eleitoral altamente participado, em que a escolha de um outro rumo para o clube foi muito clara, o FC Porto abre agora um renovado ciclo em que o sucesso desportivo, aliado à sua sustentabilidade financeira, é a prioridade. O controlo do clube por parte dos associados é algo inquestionável, assim como a manutenção do ecletismo que o caracteriza. Uma dedicação empenhada e o investimento numa gestão rigorosa, orientada para o sucesso desportivo, mas nunca perdendo de vista a sustentabilidade financeira, serão sempre o foco», defende Villas-Boas.

«Alicerçados numa nova governança, a adaptação a novos padrões de gestão, acompanhando as boas práticas e assegurando a transparência na sua atuação, permitirão quer aos seguidores do clube, nomeadamente os seus associados, quer aos restantes ‘stakeholders’ vir a reencontrar, num futuro próximo, um FC Porto liderante, para além do sucesso desportivo, também nos seus resultados económicos, sociais e financeiros», escreveu ainda.

As contas do clube já foram aprovadas pela direção na segunda-feira, mas serão ainda sujeitas à aprovação, discussão e votação dos associados numa Assembleia Geral marcada para 23 de novembro, às 10h30, no pavilhão Dragão Arena, no Porto.