Um relatório sobre os incidentes na final do Euro 2020 concluiu que até duas mil pessoas sem bilhete forçaram a entrada em Wembley. De acordo com a investigação, o que aconteceu deveu-se a uma falha coletiva no planeamento do jogo, a um dispositivo de segurança «carente de experiência» e à chegada da polícia «tarde demais».

Ao todo, ocorreram 17 investidas massivas pelas entradas para deficientes físicos e saídas de emergência do Estádio de Wembley, e estima-se que cerca de duas mil pessoas forçaram a entrada, que tinha cerca de 20 mil lugares livres devido às restrições da pandemia.

No relatório, a investigação de Louise Casey descreve o que aconteceu como algo «sem precedentes» e uma «vergonha nacional», e que até o corredor que separa a estação de Wembley Park do estádio era, várias horas antes do jogo, uma espécie de contentor enorme de vidro, cheio de garrafas partidas no chão.

A embriaguez e a influência das drogas levaram à detenção de 51 pessoas que pretendiam assistir à final sem bilhete.«Temos sorte de ninguém se ter ferido gravemente ou pior e temos que tomar medidas mais sérias contra as pessoas que acreditam que um jogo de futebol é uma desculpa para tal comportamento», pode ler-se.

Recorde-se que por causa destes incidentes a federação inglesa (FA) foi sancionada com um jogo à porta fechada e uma multa de 100 mil euros pela UEFA. Além disso, teme-se que esses incidentes possam ter afetado a candidatura do Reino Unido para organizar o Mundial 2030.