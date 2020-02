Depois do Sp. Braga e Académico Viseu, a Liga também levantou a interdição de treinos no campo do Feirense, mas mantém restrições em cinco relvados: Belenenses, Desp. Aves, Paços Ferreira, Cova da Piedade e Santa Clara.

O relvado do Estádio Marcolino Castro recebeu uma classificação superior a três, no último jogo, e, assim, passa a estar habilitado a receber treinos, embora a Liga aconselhe a sua utilização apenas para os jogos das competições profissionais.

A classificação resulta de uma avaliação efetuada pelo Match Center da Liga, delegados e equipa de arbitragem, destacados para o jogo.

Por outro lado, os relvados do Belenenses, Desp. Aves, P. Ferreira e Cova da Piedade continuam interditados a treinos e a todos os jogos que não sejam os da equipa profissional até à próxima jornada, altura em que serão avaliados em dia de jogo.

O caso do Paços de Ferreira é diferente dos restantes, uma vez que que mantém a sanção apenas devido ao aspeto visual do relvado.

O Estádio de São Miguel, do Santa Clara, está interditado até ao próximo dia 3 de março, depois de ter recebido classificação inferior a três, devido ao seu aspeto visual, no jogo frente ao Tondela, no passado fim-de-semana.