O projeto de renovação do Estádio Nacional foi apresentado esta segunda-feira na Sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa. No entanto, a obra liderada pelo arquiteto Manuel Aires Mateus, ainda não tem data para o arranque, nem previsão de conclusão.

Idealizadas em 2023 por parte Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Federação Portuguesa de Atletismo e também a Federação Portuguesa de Râguebi, as transformações procuram a «modernização» do estádio, desde «as zonas de segurança até às acessibilidades», explicou Aires Mateus.

Entre as mudanças previstas estão «a construção de uma pala com inclinação variável, uma operação de limpeza na entrada para a tribuna e a criação de um parque de estacionamento subterrâneo», acrescentou o arquiteto.

A capacidade do recinto vai manter-se inalterada com cerca de 38 mil lugares.

Para o presidente da FFP, Fernando Gomes, a reabilitação do Estádio Nacional é um «marco importante» que «transcende a mera funcionalidade desportiva e se inscreve na memória coletiva de todos os portugueses».

«O Estádio Nacional não é apenas uma infraestrutura desportiva. É um símbolo de uma história rica que faz parte da identidade do futebol e do desporto do nosso País», referiu Fernando Gomes.

Inaugurado a 10 de junho de 1944, o Estádio Nacional é palco de vários eventos desportivos, nomeadamente a final da Taça de Portugal de futebol. Com a modernização em curso, pretende-se alargar a realização de eventos desportivos à escala nacional e internacional.