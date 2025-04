O país deparou-se com um apagão de proporções históricas esta segunda-feira.

João Faria Conceição, administrador da REN, falou em conferência de imprensa e fez o ponto de situação da eletricidade em Portugal.

«Normalização total? A nossa prioridade é abastecer os consumos prioritários, como hospitais, forças de segurança, a expectativa é que consigamos chegar à zona do grande Porto dentro de duas horas. A grande Lisboa vai demorar mais tempo. Temos menos centrais na proximidade de Lisboa. Temos de ir ligando centrais, de forma sustentada, e evitar que Lisboa não provoque nova baixa. A nossa expetativa é que Lisboa possa estar ligada, pelo menos no que diz respeito a consumos mais prioritários, dentro de cinco a seis horas. Não podemos correr risco de deitar tudo a perder e voltar tudo para trás», disse o administrador da REN.

«Ainda não conseguimos com toda a certeza apontar para nenhuma causa concreta. Momentos antes das 11h33 assistimos a uma grande oscilação de tensões na rede espanhola, naquele momento estávamos num momento de importação - que tem ocorrido frequentemente nos últimos dias para aproveitarmos a energia mais barata - e com essa oscilação, ao ponto que os sistemas de controlo e proteção de todas as centrais elétricas disparam, e a partir daí há um desequilíbrio total entre os consumos e a produção e, quando isso ocorre, o sistema vem todo a baixo», referiu ainda.

«Quando isto acontece recorremos ao black start», explicou. «Progressivamente e de forma gradual e cuidadosa, vamos acrescentando consumos e produção na rede. Neste momento, estamos a tentar recuperar a energia em várias zonas, uma a partir da central da Tapada do Outeiro, que arrancou depois de várias tentativas, e temos várias subestações da REN na zona do grande Porto e também a central do Torrão a funcionar», disse João Faria Conceição aos jornalistas, referindo ainda que Portugal não está dependente da energia espanhola e que apenas a utiliza por motivos económicos.

O administrador da REN terminou com uma mensagem para tranquilizar a população.

«O país vai acordar amanhã com eletricidade, no que depender da REN», concluiu.

[Artigo atualizado às 19h05]