O Nottingham Forest anunciou esta segunda-feira a contratação de Renan Lodi, por empréstimo do Atlético de Madrid, válido por uma temporada.

Aos 24 anos, o internacional brasileiro muda-se para a equipa que subiu à Premier League, depois de três épocas de utilização regular no emblema espanhol.

Renan Lodi fez 118 jogos pelo Atlético de Madrid entre 2019 e 2022, 42 deles na temporada transacta, com quatro golos marcados e cinco assistências.

O clube inglês não avança com essa informação, mas a imprensa inglesa garante que o Nottingham Forest paga 5 milhões de euros pelo empréstimo e tem uma cláusula de opção de compra do passe por 30 milhões no final da época.