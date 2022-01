Renata Fernandez, companheira de Nico Gaitán, revelou nas redes sociais que o filho do casal nasceu nos últimos dias e que já está, aliás, em casa. Aos 33 anos, o antigo jogador de Benfica e Sp. Braga celebra o nascimento do primeiro filho em comum com a modelo.



A acompanhar as imagens, Renata Fernandez deixou uma mensagem e revelou que ainda não foi escolhido o nome para o bebé. Por agora, é tratado apenas como «bebito», bebé em português.



Gaitán rescindiu contrato com o Peñarol em dezembro de 2021, depois de se ter sagrado campeão do Uruguai. Nesta altura, é um jogador livre.