Renato Nhaga, médio formado no Casa Pia, já chegou à Turquia para reforçar o Galatasaray. Segundo a imprensa turca, os gansos devem receber cerca de sete milhões pelo médio de 18 anos.

Esta temporada, ao serviço do Casa Pia, Renato Nhaga realizou 21 jogos e apontou dois golos e uma assistência.