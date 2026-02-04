Renato Nhaga
Há 19 min
VÍDEO: Nhaga já chegou à Turquia para reforçar o Galatasaray
Médio deixa gansos e segue para o campeão turco
AL
AL
Renato Nhaga, médio formado no Casa Pia, já chegou à Turquia para reforçar o Galatasaray. Segundo a imprensa turca, os gansos devem receber cerca de sete milhões pelo médio de 18 anos.
Esta temporada, ao serviço do Casa Pia, Renato Nhaga realizou 21 jogos e apontou dois golos e uma assistência.
