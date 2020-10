O Benfica B atravessa uma grande crise de resultados e averbou neste sábado a quinta derrota consecutiva, desta vez na receção ao Académico de Viseu, em encontro referente à 7.ª jornada da Liga. Ao minuto 26, Paul Ayongo marcou o único golo do encontro.



A equipa de Renato Paiva, privada do goleador Gonçalo Ramos desde a quarta ronda (foi promovido ao plantel principal) não marca há três jogos e vai caindo a pique na classificação, após dois triunfos no arranque da competição.



Com seis pontos, o Benfica B está à condição no 14.º lugar. O Académico de Viseu, que ainda não tinha vencido, conquistou três pontos na deslocação ao Seixal e passa agora a ocupar a 13.ª posição.