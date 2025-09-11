Renato Paiva recusou proposta do Al Ahly
Clube egípcio procura um treinador e definiu que deverá ser português
O Al Ahly despediu há dias o espanhol José Riveiro e procura um novo treinador, tendo colocado a mira sobre os treinadores portugueses: o clube já foi orientado por Manuel José, José Peseiro e Ricardo Soares, o primeiro com muito sucesso e o segundo com algum sucesso.
Ora por isso, o Al Ahly tem procurado vários nomes e o último técnico a receber uma abordagem foi Renato Paiva. O antigo treinador da formação do Benfica teve uma oferta do clube, agradeceu, mas acabou por recusá-la.
Por um lado, Renato Paiva quer descansar após a saída do Fortaleza. Por outro, o momento do Al Ahly é muito mau (ganhou apenas um dos quatro jogos já realizados).
Por isso, o Al Ahly, que é o clube mais titulado de África, continua à procura de um técnico. No passado, já fez uma oferta a Paulo Bento, que também a recusou por ter abordagens de mercados melhores, e já fez abordagens junto de Abel Ferreira e Leonardo Jardim, que se mostraram desde logo indisponíveis.