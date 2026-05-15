Renato Paiva vai treinar o Santos Laguna. O treinador português fechou acordo com o clube mexicano numa reunião mantida esta quinta-feira à noite, tendo ficado assente um contrato válido por duas temporadas.

Nesse sentido, o técnico viaja já dia 24 de maio para o México, para começar a trabalhar na nova equipa e preparar a próxima temporada.

Trata-se de um regresso de Renato Paiva ao futebol mexicano, para aquela que será a terceira experiência, depois do Leon e do Toluca. O Santos Laguna acabou o campeonato mexicano em 18º lugar, muito longe dos lugares que costuma ocupar.

Já Renato Paiva estava sem clube desde que deixou o Fortaleza, ainda em 2025, depois de ter começado o ano no Botafogo.