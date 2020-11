Silas e Tiago completaram o UEFA Pro, o último nível do curso de treinador.

Foi o antigo treinador do Sporting a partilhar nas redes sociais uma fotografia do grupo de trabalho, do qual faz parte Tiago, que começou a época no Vitória de Guimarães.

«Último dia do UEFA Pro, parabéns campeões. Muito obrigado pelo companheirismo e pela partilha de conhecimento», escreveu Silas, na publicação.

Refira-se que há ainda a notar as presenças de Zé Pedro, antigo jogador do Belenenses que costuma integrar as equipas técnicas de Silas, e de Renato Paiva, atual técnico do Benfica B.