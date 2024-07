Três internacionais portugueses que têm o futuro indefinido estão a utilizar a Cidade do Futebol para manter a forma física. Adrien Silva mostrou-se, através das redes sociais, a treinar ao lado de Renato Sanches e Cédric Soares, no recinto destinado para as Seleções nacionais.

Três campeões europeus que, curiosamente, não foram ao Euro 2024. Renato Sanches pertence ao Paris Saint-Germain mas procura colocação, sendo que o Benfica tem sido uma possibilidade a ser estudada, num regresso ao futebol português.

Por outro lado, Cédric Soares e Adrien Silva não têm clube. O lateral terminou contrato com o Arsenal, o médio deixou o Rio Ave. Os três jogadores não têm sido chamados à Seleção Nacional recentemente.

«Bom trabalho, rapazes! Sempre bom ver estes talentos portugueses», escreveu Adrien Silva na storie partilhada no Instagram: