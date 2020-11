As exibições de Renato Sanches neste início de temporada estão a impressionar a imprensa francesa. De tal forma que a France Football lançou uma sondagem a perguntar se «Renato Sanches é o melhor jogador do arranque da Ligue 1».

A reputada revista gaulesa destaca que o Lille já está a apenas cinco pontos do PSG e teve também um bom arranque na Liga Europa. Renato Sanches tem estado em destaque na equipa é o jogador mais pontuado da liga francesa no ranking da France Football. O português tem uma média de 6.57, seguido de Jonathan Bamba, Angel Di Maria and Kylian Mbappé (todos com 6,4).

Com cerca de 200 votos já na sondagem, 62% dos votantes concordam que Renato Sanches é o melhor jogador do arranque da Ligue 1, sendo que 38% disseram que não.