As imagens de Renato Sanches a abandonar o relvado do Parque dos Príncipes a chorar já faziam temer o pior e o treinador do PSG veio confirmá-lo: o internacional português sofreu uma lesão muscular.

«Ele [Renato Sanches] sofreu uma lesão muscular e, previsivelmente, é esperada uma ausência de algumas semanas, o que envolve muitos jogos neste momento», disse o técnico do PSG, Christophe Galtier, após a vitória sobre o Toulouse por 2-1.