Anthony Lopes, José Fonte e Renato Sanches integram o onze ideal da sétima jornada da Liga francesa do jornal L’Équipe. O guardião nacional foi o escolhido para a baliza, apesar de ter sofrido dois golos, na vitória do Lyon em casa do Strasbourg, por 3-2.

José Fonte e Renato Sanches completam o trio português: os dois alinharam de início na goleada do Lille sobre o Lens, por 4-0, que reforçou o primeiro lugar do emblema francês.

Destaque também para Kylian Mbappé, que bisou nesta jornada e, ainda, para Memphis Depay que anotou três assistências. O Marselha, de André Villas Boas, também está representado no onze do L’Équipe com três jogadores.