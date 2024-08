O Benfica tem em curso a preparação para a primeira jornada da Liga, contra o Famalicão, no Estádio Municipal de Famalicão, no domingo, pelas 18 horas. O clube partilhou imagens da sessão de treino desta terça-feira, com duas novidades.

Renato Sanches, médio oficializado nesta segunda-feira no plantel do Benfica, emprestado pelo PSG, já trabalhou com os restantes colegas, como ilustram as imagens. O médio já consta inclusive da lista de jogadores inscritos na Liga.

Também Nicolás Otamendi integrou os trabalhos, já depois de ter regressado recentemente dos Jogos Olímpicos, onde representou a Argentina.

O clube deu conta ainda das ausências, já conhecidas, de Benjamin Rollheiser (entorse traumática, com lesão parcial do ligamento colateral medial, do joelho esquerdo) e de Schjelderup (entorse no tornozelo esquerdo).