Renato Sousa, treinador interino do Marinhense, expressou o seu «orgulho» nos jogadores do clube após a derrota diante do Sporting por 3-0, mesmo após a suspensão do treinador Rui Sacramento por alegado abuso psicológico a jogadores.

Análise ao resultado

«Com toda a conjuntura, com toda a instabilidade que todos nós conhecemos, tenho a certeza que foi um ótimo resultado e um excelente desempenho de todos os jogadores. Uniram-se do início ao fim e jogaram de uma forma perfeita, cumpriram com tudo aquilo que nós pedimos e o espírito de resiliência foi sempre muito evidente, como vocês puderam ver, e estou extremamente orgulhoso deste grupo de jogadores.»

Continuidade no cargo

«O Marinhense agora terá uma nova equipa técnica, dado que estou à frente de forma interina. Lutará certamente pelos lugares cimeiros da Série C do Campeonato de Portugal, porque tem muita qualidade para isso.»

Acusações de abuso psicológico

«Passei muito ao lado do que se passou, sinceramente. Quero demarcar-me totalmente desse tipo de assunto, porque também não tenho conhecimento para falar.»

Braçadeira de capitão para Gonçalo Batalha

«Se nós tivemos o resultado de hoje, muito se deve ao Gonçalo Batalha. Por tudo aquilo que ele fez por nós enquanto equipa técnica, desde o primeiro minuto que nós assumimos o Gonçalo Batalha ajudou-nos bastante. A braçadeira foi um ato fantástico do nosso João Vieira, que tem muita experiência no futebol e acho que foi um gesto muito bonito da parte dele. O João veio falar connosco e pediu-nos para a braçadeira ser dada ao Gonçalo. Também aproveito agora para agradecer ao João esse gesto.»

Preparação para o jogo

«Sinceramente, com poucas horas de sono. Com esta montanha russa, tivemos de nos agarrar muito naquilo que é a observação e análise da própria equipa, a observação e análise do nosso adversário, foram muitas horas que nem deu para saborear o momento, mas a determinada altura, quando o jogo estava a correr, foi uma sensação fantástica. Sou grato ao clube pela aposta, porque foi muito corajosa, mas acho que sinceramente demos uma boa resposta e estou muito orgulhoso do nosso trabalho.»