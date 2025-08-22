Renato Veiga
Há 1h e 39min
OFICIAL: Renato Veiga no Villarreal
Internacional português assinou por sete temporadas, Chelsea encaixa 24 milhôes de euros
Internacional português assinou por sete temporadas, Chelsea encaixa 24 milhôes de euros
O Villarreal anunciou a contratação de Renato Veiga, que chega do Chelsea. O internacional português assinou por sete temporadas (!) e realiza o primeiro treino com a equipa este sábado.
Os clubes não revelaram os valores da transferência, mas como o Maisfutebol escreveu o Villarreal vai desembolsar 24 milhões de euros, aos quais acrescem mais 5 milhões de euros em função de objetivos de fácil concretização.
Formado no Sporting, Renato Veiga vai, aos 22 anos, para o quinto clube no estrangeiro, depois de ter jogado no Augsburgo, no Basileia, no Chelsea e na Juventus (estes dois, apenas durante meia temporada).
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS