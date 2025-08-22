O Villarreal anunciou a contratação de Renato Veiga, que chega do Chelsea. O internacional português assinou por sete temporadas (!) e realiza o primeiro treino com a equipa este sábado.

Os clubes não revelaram os valores da transferência, mas como o Maisfutebol escreveu o Villarreal vai desembolsar 24 milhões de euros, aos quais acrescem mais 5 milhões de euros em função de objetivos de fácil concretização.

Formado no Sporting, Renato Veiga vai, aos 22 anos, para o quinto clube no estrangeiro, depois de ter jogado no Augsburgo, no Basileia, no Chelsea e na Juventus (estes dois, apenas durante meia temporada).

RELACIONADOS
Fenerbahçe de Mourinho em negociações por Edson Álvarez
OFICIAL: Gil Vicente rescinde com João Teixeira
OFICIAL: Rúben Dias renova com o Man. City até 2029
Ioannidis volta ao radar do Sporting e custa cerca de 22 milhões de euros