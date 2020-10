O piloto espanhol Fernando Alonso, de regresso à Fórmula 1 para a temporada 2021 pela porta da Renault, tomou o gosto ao R.S.20 na terça-feira, em Barcelona, para os 100 quilómetros de uma sessão de filmagens com o carro, cujo resultado foi divulgado esta sexta-feira.

Ao leme da escuderia que, no próximo ano, vai correr com as cores da bandeira francesa e mudar o nome para Alpine, Alonso admitiu que é «fantástico» conduzir este monolugar.

«Estar apto para conduzir estes carros ao fim de dois anos, sentir a velocidade, como tudo chega rápido a cada curva e por tudo o que a Fórmula 1 tem e que posso mostrar de novo, penso que foi um bom dia», disse o bicampeão mundial.

Desde a box até ao circuito catalão, as filmagens passaram pelo uso de várias câmaras, incluindo um drone que deu a perspetiva picada do desempenho do carro.

A Alpine, além de Alonso, vai ter como piloto Esteban Ocon.