O maritimista René Santos arrecadou o prémio de melhor defesa do mês de junho para a liga. O jogador brasileiro, a cumprir a segunda época ao serviço do Marítimo, confessa não viver uma boa fase na sua vida, mas que utiliza isso a seu favor.

«Estou há um ano sem ver a minha família e o meu filho, que me liga a chorar com saudades. Com a pandemia, tive de ficar ainda mais isolado, mas isso tornou-se na minha motivação: acordar todos os dias de manhã cedo para trabalhar. O trabalho foi o que me levou a conquistar este prémio», assumiu o brasileiro.

René venceu o prémio com 11 por cento dos votos, superando o seu colega de equipa Zainadine e Fabiano, do Boavista.´

René soma já 34 jogos nesta temporada, tendo sido fundamental para a conquista de sete pontos em cinco jogos no mês de junho, pelos insulares.