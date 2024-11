Na tarde deste domingo, na 11.ª ronda da Ligue 1, o Rennes de Jota perdeu diante do Toulouse, por 0-2. O avançado português – formado no Benfica – foi titular, mas esteve apagado.

Os golos surgiram de rajada, aos 14 e 23m, por Joshua King e Donnum.

A segunda derrota consecutiva deixa o Rennes em 13.º, com 11 pontos, menos quatro do que o Toulouse (10.º).

Nice e Lille empatam a dois golos

A vantagem dos visitantes, conseguida por Mathias Fernandez aos 17m, foi desfeita por Diop aos 56m.

De parada e resposta, o Lille ainda retomou a vantagem, aos 66m, graças ao golo de Bakker. Todavia, aos 90+6m, Louchet forçou a igualdade.

Assim, o Lille é quarto classificado, com 19 pontos, mais um do que o Nice (5.º). Estes emblemas não aproveitaram novo desaire do Marselha (3.º).

Amargo regresso do Brest à Liga

Depois do terceiro triunfo na Champions, o Brest foi surpreendido na visita ao Montpellier (3-1). Os anfitriões edificaram a vantagem por Nordin e Khazri, aos 6 e 12m.

No segundo tempo, Jonas Martin reduziu, aos 50m, antes de Nordin desperdiçar um penálti e o bis. Em todo o caso, Tanguy Coulibaly confirmou a vitória do Montpellier aos 85m.

Apesar do triunfo, o Montpellier permanece com a lanterna vermelha, agora com sete pontos, a três da linha de água. Por sua vez, o Brest é 12.º classificado, com 13 pontos.

Le Havre afundado

Por fim, o Le Havre foi derrotado na receção ao Reims, por 0-3. Os golos dos forasteiros foram assinados por Oumar Diakité, Nakamura e Ito, aos 15, 21 e 57m.

O triunfo deixa o Reims no sexto lugar, com 17 pontos. Por sua vez, o Le Havre é 17.º e penúltimo, com nove pontos.