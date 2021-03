O Benfica anunciou nesta terça-feira a renovação do lateral-direito João Ferreira até 2026. O jogador da formação das águias foi lançado por Jorge Jesus na equipa principal esta época na equipa principal e vê agora ser reconhecido o valor.

O jovem, de 19 anos, leva cinco jogos esta época pela equipa principal das águias, tendo jogado em todas as competições em que o Benfica esteve envolvido: Liga, Taça de Portugal (dois), Taça da Liga e Liga Europa.

O lateral-direito iniciou o percurso no Rio Ave, mas está desde a época 2014-2015 no Benfica e assumiu no momento da renovação a importância de trabalhar com Jorge Jesus.

«Estou a crescer como jogador, e isso também é resultado das pessoas com quem tenho trabalhado, todos os jogadores, treinadores e agora com o míster Jorge Jesus. Sinto que me têm ajudado muito a evoluir e posso prometer que vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor», disse à BTV.

