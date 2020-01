O Benfica anunciou esta sexta-feira, em comunicado no site oficial, a renovação com Henrique Jocu.

O médio de 18 anos rubricou um contrato válido com as águias até 2024.

Há sete anos no Benfica, Jocu conta já com dois títulos de campeão nacional – iniciados em 15/16 e juvenis em 17/18. Esta época conta com 31 jogos pelos juniores, seis deles na Youth League, e quatro na Liga Revelação.