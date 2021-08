O Rio Ave anunciou esta quinta-feira a renovação do avançado Fábio Ronaldo, que fica vinculado aos vila-condenses até 2026.

O atacante português, de 20 anos, que completou a sua formação no Rio Ave, depois de passagens pelos escalões jovens de Leixões, FC Porto, Boavista e Sporting, está integrado nos trabalhos da equipa principal e já participou esta época em dois jogos.

«O objetivo foi sempre chegar equipa principal e consegui-lo é gratificante, sobretudo por ver que o meu trabalho foi recompensado com a confiança do clube. Quero continuar a dar o máximo pelo Rio Ave», disse Fábio Ronaldo, citado no site oficial do clube.