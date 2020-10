O médio brasileiro Matheus Nunes renovou com o Sporting até 2025, anunciou o clube leonino, que informou ainda que o jogador de 22 anos fica com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

O jogador que iniciou a formação no Ericeirense - e cuja história o Maisfutebol já contou - chegou aos leões na época 2018-2019, inicialmente para a equipa de sub-23, tendo a chegada de Rúben Amorim ao Sporting mudado o destino de Matheus.

[em atualização]