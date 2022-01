O Sporting renovou esta sexta-feira contrato com Ana Borges, que fica agora com uma ligação ao clube de longa duração: o novo contrato não tem um limite de anos estabelecido, prolongando-se até a internacional terminar a carreira.

A lateral de 31 anos, recorde-se, chegou ao Sporting em 2016, depois de ter sido contratada ao Chelsea, e é agora uma das capitães da equipa feminina. Desde então ganhou duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

«É um sentimento de enorme alegria. Sou do Sporting desde que nasci, ninguém me disse que tinha de ser do Sporting, e gosto mesmo do Sporting. Por isso não podia estar mais contente, confessou aos meios internos do clube.

Aos 31 anos, e com este novo contrato, Ana Borges explicou que vai continuar a jogar futebol enquanto se «sentir útil»: «Quando sentir que já não sou uma jogadora que pode dar um contributo - que não tem de ser apenas estar lá dentro a correr -, tenho de ser a primeira a dizer que chega que é tempo de dar oportunidade a outras. No dia em que isso acontecer, vou com a cabeça bem alta e com o dever cumprido, mas espero que seja daqui a uns anos», adiantou.

«Renovei, mais uma vez, o contrato com o clube do meu coração e o que posso dizer aos adeptos é que espero continuar a dar muitos títulos e a colocar o Sporting onde merece. Podem contar comigo porque vou dar tudo e mais alguma coisa por este clube.»