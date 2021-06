O Vizela renovou a ligação com o médio costa-marfinense Evrard Zag, que fica vinculado ao recém-promovido à I Liga para a época 2021/2022. A confirmação foi feita pelo clube esta quarta-feira.

Zag, de 31 anos, chegou ao Vizela na época 2017/2018, na qual teve a maior utilização, com 32 jogos e um golo. Nas épocas seguintes, o possante médio africano foi afetado por algumas lesões, que lhe tiraram a possibilidade de jogar mais.

Ainda assim, Zag continua no Vizela e é mais um dos que acompanha o trajeto do clube do Campeonato de Portugal até à I Liga. Antes, tinha representado a AD Oliveirense por uma época e o Salgueiros dois anos.