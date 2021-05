Pedro Gonçalves está prestes a assinar um novo contrato com o Sporting, com respetivo aumento salarial. O Maisfutebol apurou que o jogador português vai passar a receber cerca de 1,5 milhões de euros brutos (750 mil euros limpos) por temporada.



Com a assinatura do novo vínculo, que vai vincular Pote ao emblema de Alvalade por mais um ano (até 2026), o médio vai ganhar praticamente o dobro do que aufere atualmente. É um prémio pela temporada brilhante de leão ao peito: campeão e melhor marcador da Liga, com 23 golos.

Em declarações à Rádio Renascença, divulgadas nesta terça-feira, Pedro Gonçalves afirmou que «é bom saber do interesse de clubes europeus», mas assumiu que se prepara para assinar um novo vínculo.

«Estamos a falar. Estamos a negociar. Agora é entre o Jorge Pires [empresário de Pedro Gonçalves] e o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana. Estou agradecido ao Sporting. Sempre dei o máximo e vou dar continuar a dar sempre o máximo. É o clube onde eu jogo, e o clube pelo qual estou apaixonado», afirmou.

O Maisfutebol sabe ainda que a cláusula de rescisão do camisola 28 leonino, de 22 anos, também deve ter um aumento significativo: de 60 milhões de euros para 80 milhões de euros.



A ideia da SAD do Sporting é oficializar o acordo antes de Pedro Gonçalves apresentar-se na Seleção Nacional para o Campeonato da Europa.