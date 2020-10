Gonçalo Ramos renovou contrato com o Benfica. O avançado de 19 anos prolongou o vínculo por mais uma época, ou seja, fica ligado ao clube da Luz até 2025.

A cláusula de rescisão subiu para os 120 milhões de euros.

Ramos estreou-se na equipa principal na época passada, frente ao Desportivo das Aves, numa partida em que apontou dois golos.

O avançado dos encarnados também renovou a ligação à Idiolásis, do empresário Mohamed Afzal.

«Não há uma hora para chegar à equipa A ou para ficar na equipa B, simplesmente tenho de fazer o meu trabalho, que neste caso é mostrar resultados e marcar golos, e depois as chamadas à equipa principal, as convocatórias e os golos vêm por acréscimo do trabalho que tenho feito», disse o jogador, aos canais do Benfica.