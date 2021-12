A FIFA enviou esta semana para as entidades competentes um draft com as regras que vai implementar a partir de novembro de 2022 para regular a atividade dos agentes de futebol.

Já é o terceiro documento que a FIFA elabora, após os dois primeiros terem dado polémica.

Os empresários de jogadores admitem que a atividade tem de ser regulamentada, mas frisam que não desta forma: queixam-se que as medidas propostas são exageradas e que chocam até com princípios básicos como a livre circulação de bens e pessoas na União Europeia.

Já a FIFA, logo na abertura do draft a que o Maisfutebol teve acesso, defende que é necessário, entre outras coisas, «elevar e fixar padrões profissionais e éticos mínimos para a ocupação de agente de futebol», para além de «melhorar a transparência financeira e administrativa, proteger os jogadores e aumentar a estabilidade contratual entre jogadores, treinadores e clubes».

Segundo a própria FIFA, as federações «devem implementar e fazer cumprir os regulamentos para agentes de futebol até 30 de novembro de 2022».

Mas afinal de que artigos regulamentares estamos a falar?

Vários. O documento é extenso, aliás. Os agentes são obrigados a cumprir várias formalidades e manter uma ficha limpa como agentes do desporto e como cidadãos. Mas o que mais polémica está a criar é a limitação percentual do valor que um agente pode ganhar com uma intermediação: dez por cento do negócio se representar o clube vendedor, três por cento do contrato do jogador se representar o clube comprador ou o atleta (sim, é verdade, os agentes deixam de receber uma comissão indexada ao valor da transferência se representarem o atleta ou o clube comprador).

Vamos por partes, portanto.

1. Quem pode ser empresário?

Antes de mais, a intermediação deixa de estar aberta a qualquer pessoa. Para fazer um negócio, é preciso ser agente de futebol com uma licença. Ou seja, só com uma licença se por realizar serviços de agenciamento ou intermediação. O que significa que familiares e advogados, por exemplo, deixam de poder representar jogadores. A não ser que sejam agentes de futebol licenciados.

Para obter a licença, o agente deve passar num teste criado pela FIFA, deve apresentar seguro de responsabilidade profissional e deve pagar anualmente uma taxa.

No entanto, e para a inscrição ser aceite, o agente deve «nunca ter sido condenado a pelo menos 12 meses de prisão», nem tão pouco «ter sido objeto de exclusão ou suspensão de pelo menos dois anos por qualquer autoridade desportiva».

Para além disso, nos cinco anos anteriores a pessoa, ou uma empresa da qual ela seja responsável, não pode ter declarado falência. O agente também não pode ser funcionário da FIFA, de uma confederação, de uma federação, de uma liga, de um clube ou de um órgão que represente os jogadores, nem pode ter qualquer interesse num clube, academia ou casa de apostas.

A licença é concedida por tempo indeterminado, mas exige o cumprimento todos os anos de um plano de desenvolvimento profissional.

Um empresário pode conduzir os negócios através de uma agência, mas os funcionários contratados para essa agência que não podem realizar serviços de agenciamento ou intermediação se não tiverem também a licença de agente de futebol.

2. Obrigações do empresário

O agente só pode realizar serviços de agenciamento aos jogadores com quem tenha um contrato de representação, sendo que se não for o representante oficial não pode sequer abordar o atleta.

Os contratos de representação são válidos por um máximo de três anos e não podem ter cláusulas de renovação automática: a renovação tem de ser feita através de um novo contrato.

Um agente só pode representar num mesmo negócio o jogador, o clube comprador ou o clube vendedor, embora mediante autorização das partes possa representar jogador e o clube comprador. Em caso algum pode representar o jogador e o clube vendedor, nem os dois clubes.

Também não pode representar um clube vendedor numa negociação de um jogador que o empresário tenha agenciado nos dois mercados de transferências anteriores.

Os empresários não podem incluir nos contratos de representação cláusulas que penalizem o atleta por negociar uma transferência ou um contrato individualmente e sem o apoio do agente.

Os empresários são obrigados a introduzir na plataforma digital da FIFA todas as informações relativas a celebração, renovação ou rescisão de contratos de representação, bem como todas as informações de transferências e comissões acordadas com os clientes.

Um agente só pode abordar e assinar contrato de representação com um menor seis meses antes do menor atingir a idade mínima para assinar contratos profissionais (o que varia entre federações). A violação deste artigo pressupõe uma suspensão da licença durante dois anos.

3. Remuneração do agente de futebol

Antes de mais é preciso dizer que está a ser criada a FIFA Clearing House: uma câmara por onde terá de passar o dinheiro de todas as transferências, até para a própria FIFA distribuir o mecanismo de solidariedade pelos vários clubes. Ora a partir do momento em que a FIFA Clearing House estiver criada, nenhuma comissão deve ser paga pelo cliente (seja ele atleta ou clube) diretamente ao agente de futebol, tendo o pagamento de ser feito através da referida Clearing House.

No entanto, a medida mais polémica prende-se com o valor das comissões. De acordo com a FIFA, as comissões pagas pelas três partes ao agente de futebol têm os seguintes limites máximos:

- O jogador não pode pagar ao seu representante mais de três por cento do valor do seu contrato.

- O clube comprador não pode pagar ao seu representante mais de três por cento do valor do contrato feito com o jogador.

- O clube vendedor não pode pagar ao seu representante mais de dez por cento do valor da transferência.

- No caso de transferências a custo zero, o clube vendedor não pode pagar ao seu representante mais de dez por cento do último contrato do jogador antes de deixar o club.

Ora desta forma a FIFA estabelece que um empresário não pode receber mais de dez por cento do valor da transferência no caso de representar o clube vendedor, nem mais de seis por cento do valor do contrato do jogador no caso de representar o atleta e o clube comprador. Se só representar uma destas últimas duas partes, então não pode receber mais de três por cento do valor do contrato.

Refira-se também que a FIFA proíbe os empresários de receber comissões da parte dos jogadores ou do clube comprador indexadas ao valor da transferência, da mesma forma que proíbe o clube vendedor de pagar comissões indexadas ao contrato do jogador com o novo clube.

Um empresário pode receber valores por serviços prestados ao jogador durante o tempo em que representa este, mas os valores só podem ser pagos pelo próprio jogador, não sendo permitido que o jogador delegue numa terceira parte esse pagamento. A exceção é se o jogador ganhar menos de 200 dólares, podendo aí delegar o pagamento dos serviços no clube contratante.

4. Castigos

A FIFA estabelece que se um empresário falhar com alguma das suas obrigações referidas anteriormente, ou falhar com os requisitos para obter a licença de agente, fica automaticamente suspenso e será encaminhado para o Comité Disciplinar, que lhe concederá dois meses para retificar o erro, ou então no final desses dois meses a licença será definitivamente cancelada.

5. Transparência da atividade

A FIFA disponibilizará publicamente os nomes e detalhes de todos os Agentes de Futebol, os clientes que representam e o prazo de validade do contrato de representação, os serviços de agenciamento fornecidos a cada cliente, as sanções impostas a agentes e os detalhes de todas as transações envolvendo agentes de futebol, incluindo os valores das comissões pagas.

6. Exceções

A FIFA prevê uma exceção neste sistema de licenciamento para agentes de futebol, a qual permite a uma pessoa realizar serviços equivalentes a agenciamento de jogadores ou clubes num único país ou território. A pessoa deve cumprir os requisitos morais e éticos previstos para um agente de futebol e a federação do país em causa deve apresentar uma solicitação à FIFA para essa pessoa realizar determinados serviços, a qual será alvo de análise.