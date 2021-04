À hora que o FC Porto aterrava no aeroporto internacional de Sevilha [20h10 locais, menos uma hora em Portugal continental], o Chelsea treinava no relvado extremamente bem cuidado do Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ao contrário dos dragões, que trabalharam de manhã no Olival, os londrinos não abdicaram de fazer o treino e a conferência de imprensa de antevisão, com Thomas Tuchel e Ben Chilwell, na capital andaluz.

A comitiva do FC Porto chegou num avião personalizado com o símbolo do clube, uma novidade em relação à semana passada, e voltou a instalar-se no hotel na ilha de La Cartuja, onde também ficou aquando da conquista da Taça UEFA, em 2003.

Cerca de uma hora depois da aterragem, os jogadores chegaram ao hotel em ritmo apressado numa receção com muitos jornalista, mas sem adeptos, em virtude do impedimento em atravessar a fronteira sem justificação de trabalho, devido à pandemia de covid-19.

Logo à saída do aeroporto, porém, ouviram-se aplausos para a comitiva portista, e até alguns gritos de incentivo à equipa, perante a missão de virar a eliminatória.

Tal como Sérgio Conceição havia revelado, todo o plantel dos dragões viajou na comitiva, com exceção de Diogo Costa, que continua em quarentena após ter testado positivo à covid-19 na passada terça-feira.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, a que o Maisfutebol pôde assistir, os jogadores do Chelsea fizeram alguns exercícios de aquecimento e corrida, com destaque para a aparente condição física a 100 por cento do médio N’Golo Kanté, que no jogo contra o Crystal Palace entrou na última meia-hora de jogo, aparentemente já recuperado de lesão muscular que contraiu ao serviço da seleção francesa.

Após o triunfo por 2-0 na primeira mão, os ingleses jogam agora em casa, como foi possível assinalar pelo símbolo do clube nas bandeirolas de canto e numa tarja colocada no topo sul com a inscrição «Pride of London».