Em 2025, o campeonato de voleibol feminino em Portugal celebra 65 anos de história. Uma história que não se escreve sem as personagens principais: não se escreve, por exemplo, sem «As Marias do Benfica».

Por isso fomos conhecer quatro das mulheres que, entre 1966 e 1975, dominaram o cenário do voleibol feminino nacional: Maria Madalena Canha, Maria Teresa, Maria José e Maria Margarida.

Quem eram as Marias?

A equipa feminina de voleibol do Benfica começou a dar os primeiros passos em 1951, mas foi nas décadas de 60 e 70 que ganhou destaque, com uma geração de ouro, conhecida por «As Marias do Benfica».

O nome não surgiu por acaso - todas as jogadoras da equipa na época tinham em comum o nome mais típico português: Maria. Este facto não passou despercebido à imprensa da época, que as batizou de pronto, com um nome que perdura no tempo e que marca um dos períodos mais gloriosos do voleibol feminino português.

Para além do nome, as Marias também partilhavam a paixão pelo voleibol, que veio desde «os tempos do liceu», e que as uniu para além do jogo.

«Comecei a jogar na Académica de Coimbra. Por altura da homenagem ao meu treinador, o professor José Brum, realizou-se um jogo entre o Benfica e a Académica. Nesse encontro, o treinador do Benfica aliciou-me e perguntou-me se queria jogar no Benfica», confessou Maria Margarida.

«A equipa do Benfica atraía-me porque eu pretendia seguir a formação no INEF [Instituto Nacional de Educação Física] e tinha várias companheiras da equipa do Benfica que já estavam a tirar o curso ou a acabar. Vim para o Benfica e encontrei uma equipa fantástica - o espírito de grupo, a amizade, o sentido de responsabilidade, a dedicação, o prazer que tínhamos de ir para os dois treinos semanais.»

Essa dedicação foi notória, com «as Marias do Benfica» a elevarem o nome do clube e do voleibol português além-fronteiras. A conquista do primeiro título nacional aconteceu na época 1966/67, que quebrou a hegemonia das equipas do Norte.

«Foi uma grande alegria trazer o primeiro campeonato para uma equipa lisboeta», confessou a capitã Maria Madalena Canha.

Esse triunfo foi apenas o início de um domínio avassalador: seguiram-se nove títulos consecutivos no campeonato nacional, entre 1966 e 1975, além da conquista das duas primeiras edições da Taça de Portugal, em 1972/73 e 1973/74.

A primeira Taça de Portugal

A nível internacional, as «Marias» também deixaram uma marca: foram a primeira equipa portuguesa a ir à Europa, chegando por duas vezes aos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus.

Maria José recordou um dos momentos mais marcantes nessa competição:

«Soube muito bem, quando fomos a Viena de Áustria, termos passado aos quartos de final num Campeonato Europeu, especialmente quando conseguimos evitar as potências do outro lado da Cortina de Ferro, que nos costumavam calhar sempre. Passar à fase seguinte por mérito próprio deu-nos um enorme gozo e satisfação.»

Mais do que as vitórias e troféus, o legado das «Marias do Benfica» estabeleceu-se como «um percurso gratificante», de «sucesso» e que deu «muitas alegrias» e amizades, que até hoje continuam a manter.

A equipa das Marias em Viena

Os desafios da época dos anos 60-70

Apesar dos êxitos desportivos, ser mulher no desporto nos anos 60 e 70, em pleno Estado Novo, era um desafio. A sociedade não via com bons olhos a presença feminina no desporto e, muitas vezes, havia resistência por parte das próprias famílias.

«A minha mãe nunca achou muita piada… mas eu sempre gostei de atividade física e do voleibol», confessou Maria Teresa.

«Quando vim de Chaves para Lisboa, fui para casa de um tio que via com muitos maus olhos eu ter de sair e chegar muito tarde dos treinos», recordou Maria Teresa, que confessou que mudou de residência após as divergências familiares.

Mas as dificuldades não ficavam por aqui... desde «a conjugação de horários das escolas, mais tarde dos empregos, com os treinos duas vezes por semanas e jogos ao domingo», até à «falta de apoio financeiro» e à necessidade de falsificar atestados médicos para poderem viajar e competirem.

«Nós pagávamos os transportes, as sapatilhas, os equipamentos de treinos. A única coisa que o clube pagava eram as deslocações do Campeonato Nacional ao Norte e ao estrangeiro, quando não íamos com os carros de família», confessou Maria José.

«Lembro-me de chegar à Cruz Quebrada para ir para o INEF e voltar a casa só à meia-noite. Apanhar o elétrico de Lisboa sozinha e chegar à última paragem da Cruz Quebrada e o revisor dizer ‘menina chegámos’ porque eu, entretanto adormecia», relatou Maria Margarida, revelando a dificuldade de conciliar a escola com os treinos.

As jogadoras recordaram também como faziam na época para conseguirem competir, e as implicações profissionais que tinham de contornar.

Maria José, enfermeira de profissão, recorda um episódio quando queria representar Portugal. Fez o pedido e nunca mais se esqueceu da resposta: «Eu contratei uma enfermeira, não contratei uma jogadora de vólei».

«Tínhamos de arranjar um atestado médico falso para ir jogar» confessou Madalena Canha, apesar da reitora do liceu onde lecionava já conhecer a «manha».

«Tive a sorte de lecionar num liceu e a reitora dizer ‘então já arranjou o atestado?’ Já sabia que o atestado era falso para eu ir jogar aqui e acolá. Nós demorávamos cinco dias a ir e voltar de Moscovo e Budapeste.»

As viagens internacionais eram experiências únicas e desafiantes. «Na passagem do Muro de Berlim, pediram-nos para estarmos sossegadas, mas quando começámos a mostrar as fotografias do Eusébio, os soldados riram-se de alto a baixo e deixaram-nos sair das camionetas», relembrou Maria José.

Já em Portugal, as «Marias» destacaram algumas das histórias vividas no Campeonato Nacional.

As jogadoras do Benfica confessaram que havia uma estratégia para terem mais público nos jogos... era jogar depois da equipa masculina de futebol. Se assim não fosse apenas tinham assistência da família e dos colegas.

«A equipa do Leixões era a nossa grande rival. Lembro-me de termos feito um jogo contra elas no liceu Gil Vicente e o treinador Costa Pereira, do Leixões, protestar no fim do jogo porque as traves da ginástica entravam dentro do pavilhão», referiu Maria Margarida.

«Depois, quando fomos jogar a Matosinhos tínhamos uma tabela de basquete que entrava dentro do campo de vólei. Então o nosso treinador, José Magalhães, protestou o jogo porque a tabela ainda ocupava um espaço considerável» acrescentou.

«O Zé [treinador das ‘Marias’] levou uma fita métrica, mas era para medir a linha lateral, que tinha de ter três metros livres até à assistência. O que não acontecia porque a assistência estava em cima da linha lateral praticamente. O Zé levou uma fita e durante anos quando entrávamos em campo, eles perguntavam ‘então, trouxeste a fitinha?’», recordou Madalena Canha.

«Eu ainda joguei com o Avintes, que era num pinhal e sempre que a bola saía, tinha de se ir a correr, porque só havia uma bola de jogo que o árbitro escolhia antes da partida», lembrou Maria Margarida.

O voleibol feminino mudou radicalmente desde então. Se antes era movido apenas por «gosto e prazer» ao jogo, sendo que «não havia vencimento», hoje é um desporto profissional, com treinos rigorosos e acompanhamento especializado.

«Hoje, isto é um emprego», afirmou Maria Teresa. «As jogadoras têm ginásios, ‘personal trainers’, nutricionistas, enfermeiros... Nós não tínhamos nada disso, nem educação física na escola.»

«Hoje as equipas são profissionais, as jogadoras mal aquecem os lugares na equipa, enquanto nós nos mantínhamos anos a fio», observou Madalena Canha.

Um Livro para Eternizar a História

Já fora das quadras, a equipa das «Marias do Benfica» continua a encontrar-se: «Mantemos encontros de seis em seis meses e já vamos em 55 reuniões desde que acabámos», disse Maria Teresa.

Para além dos encontros semestrais, as quatro aletas ainda se reúnem semanalmente para eternizar a história das «Marias do Benfica» num livro, tornando-se a primeira equipa de uma modalidade a escrever a própria história.

«A ideia [do livro] surgiu porque filhos e netos perguntavam [sobre a nossa história] e começamos a perceber que não existia uma linha, quer na Federação Portuguesa de Voleibol, quer na Associação Regional de Lisboa e quer no próprio Benfica», contou Madalena Canha.

«Há três anos que as terças-feiras estão por nossa conta. Quando acabarmos o livro, é para irmos para o recreio, fazer programas culturais», brincou Maria Teresa.

Com o lançamento do livro para breve, as encarnadas asseguram que a história das Marias não será esquecida: «O nosso período fica agora bem identificado e fica na história do voleibol e do clube. Um percurso ímpar que dignificou a prática desportiva feminina.»