Igor Julião não escondeu o seu desagrado no final do Vizela-Boavista, em que foi suplente não utilizado, e teve de ser chamado à atenção em pleno relvado pelo treinador Álvaro Pacheco.

Ao que tudo indica, o lateral brasileiro terá ficado desagradado por não ter sido utilizado no jogo desta tarde, que terminou com um empate a uma bola. Aliás, o jogador proveniente do Fluminense não não se estreou em jogos oficiais pelos minhotos, tendo sido suplente não utilizado nas três últimas jornadas.

No final do jogo, o técnico explicou o sucedido na conferência de imprensa.

«Ele mostrou alguma frustração no fim e eu quis resolver as coisas logo ali, até porque vamos ter duas folgas. Os jogadores têm de perceber o que é estar no Vizela. E que quis explicar-lhe que ele serve o Vizela. Ele já percebeu, já se retratou. Com os filhos acontece a mesma coisa. Temos que os educar», afirmou.