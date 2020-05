Que fenómeno é este?

Luís Freire tem 34 anos, leva oito épocas como treinador principal e conta com seis subidas de divisão.

Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis.

Primeira divisão da AF Lisboa. Divisão de Honra da AF Lisboa. Pro-Nacional AF Lisboa. Campeonato Portugal. II Liga. Liga.

Ericeirense. Ericeirense. Pêro Pinheiro. Pêro Pinheiro. Mafra. Nacional.

A oficialização do final da II Liga pela Liga Portuguesa de Futebol decretou a subida de Farense e Nacional da Madeira ao principal escalão do futebol nacional.

E isso significa também o pleno de Luís Freire, técnico do conjunto insular. Desde a base do futebol distrital, ao topo do futebol português.

Razão mais do que suficiente para o Maisfutebol ir em busca da origem desta história. E perceber, bem no início, que esta ‘queda’ por escalar vem de longe. Do tempo em que era observador e muitas vezes se tornava num «ninja que subia prédios, postes e o que fosse preciso» para ter um relatório mais completo.

Pediu para ver os treinos, fez um relatório e foi contratado… sem custos

O início do percurso do treinador natural da Ericeira no futebol sénior foi batizado por Filipe Moreira.

Na época 2009-2010, um então jovem treinador, de 24 anos, pediu-lhe para assistir aos treinos do Mafra.

O descaramento não foi muito bem acolhido numa primeira fase, mas Luís Freire valeu-se de dois amigos, jogadores do plantel que foram seus cúmplices e ajudaram a dar a volta ao mister.

Depois de alguns treinos, o miúdo voltou a atacar e entregou um relatório a Filipe Moreira.

A resposta demorou três dias a chegar.

Filipe Moreira disse a Luís Freire que queria mais relatórios do género para o Mafra. Mas que não lhe podia pagar pelo trabalho.

Fim de história? Sabemos que não. Mas damos a palavra ao próprio Luís Freire.

«Eu disse-lhe que não havia problema. Comprei uma câmara de filmar com a ajuda dos meus pais e ao fim de semana fazia observação dos adversários. Ia ver jogos a todo o lado, filmava às escondidas e fazia os relatórios», detalha Luís Freire, que durante a semana estava em Évora a acabar o curso de Educação Física.

O trabalho realizado valeu-lhe o convite para acompanhar o técnico que na época seguinte se mudou para o Tondela, então ainda na II divisão B. Luís Freire já recebia um ordenado, mas Filipe Moreira não tem dúvidas: «Ele foi para lá perder dinheiro. Recebia muito pouco e ainda tinha de pagar renda de casa.»

«Ele quis sempre aprender mais. Era um estudioso e teórico que queria passar para a prática. Sempre foi muito empenhado e humilde e aliava isso à qualidade que já tinha», recorda o experiente treinador.

«No comer e beber informação que é esta vida de treinador, e com as qualidades que tinha, o Luís criou a sua ideia de futebol, defendeu-a e sustentou-a», elogia Filipe Moreira, recordando a importância do agora treinador do Nacional para «a excelente época que o Tondela fez.»

«Aquilo que melhor me recorde dele é que me apareceu muito humilde e preparado para aprender, foi crescendo, evoluindo e fez-se homem do futebol. Na altura ajudou-me muito no processo do Tondela, num ano em que fizemos uma grande época, com ele e o Pepa na equipa técnica», sublinha.

Um «ninja» dedicado

Pepa também não poupa nos elogios a Luís Freire. O técnico do P. Ferreira cujo percurso também foi feito a pulso desde a distrital à Liga recorda que encontrou nessa época em Tondela alguém com quem se identificou de imediato.

«Quando conheci o Luís vi que era alguém muito dedicado e apaixonado ao que fazia. Tivemos uma forte empatia muito rapidamente porque eramos capazes de estar 24 horas a falar sobre futebol. Éramos ambos viciados no trabalho», descreve.

E essa dedicação valeu-lhes algumas aventuras vividas em dupla. Uma dupla de ninjas.

«Lembro-me de sairmos de Tondela - num carro que não tinha as melhores condições -, para assistirmos de forma meio escondida ao treino de um adversário nosso, da zona do Porto. Parecíamos uns ninjas, se tivéssemos de subir a um prédio ou um poste, o que quer que fosse, nós fazíamos para apresentar o melhor relatório possível», lembra.

Desses tempos, Pepa diz conseguir agora identificar nas equipas do amigo algumas ideias que já na altura defendia.

«É alguém muito organizado e rigoroso, que gosta de colocar as equipas a jogarem de olhos fechados. Todos sabem o que têm de fazer dentro de campo», nota, reforçando a ideia positiva que o colega lhe deixou.

«Já lhe dizia na altura que ele podia ser um dos melhores observadores/analistas do mundo. Para ser treinador principal, ele foi adquirindo ao longo do tempo a capacidade de liderança. Acho que foi muito bom ter começado perto de casa porque teve ajudas importantes para se fortalecer como líder», defende Pepa, enaltecendo também o trajeto ascendente de Luís Freire.

«Se houvesse um estudo sobre isso, não sei quantos treinadores começam na distrital e passam por todas as divisões de forma tão rápida. Mas mais do que chegar rápido, é importante chegar bem. E ter capacidade para continuar a evoluir. E ele tem essa capacidade e humildade para continuar a evoluir e querer ser melhor amanhã do que é hoje», resume o treinador do P. Ferreira.

Desde o ninho, sempre a subir

Após a época em Tondela, Luís Freire acompanhou Filipe Moreira no regresso a Lisboa, então para trabalhar no Oriental, antes de se aventurar a solo.

Aventura. Apesar de ter iniciado o percurso em «casa», no Eiriceirense, clube no qual tinha sido um defesa central «esforçado», a tarefa de Luís Freire não se adivinhava fácil.

Porque apesar de estar no conforto do ninho, o treinador, então com 27 anos, apanhou uma equipa a desinvestir. Mas a quem valeu a capacidade de convencer os jogadores, muitos deles que o conheciam há muitos anos. E que não olharam para o bilhete de identidade do homem que se apresentava perante eles com ideias inovadoras.

Dessa equipa fazia parte Tiago Petrony, guarda-redes que hoje defende as cores do Sporting e que é bicampeão mundial de futebol de praia, vertente que começou a abraçar pela mesma altura.

«Quando ele chegou ao clube nós não demos importância à idade. Muitos já o conhecíamos e o projeto que ele nos apresentou agradou a todos desde o início», começa por recordar.

«O clube não estava bem financeiramente, mas o projeto dele era muito à frente para aquele nível. Havia muita atenção ao trabalho individual e ele sabia tudo sobre as equipas adversárias, o que naquele nível não era fácil», reconhece.

Definindo o técnico como «exigente e perfecionista», Petrony destaca uma característica que iríamos ouvir de todos aqueles com quem falámos sobre Luís Freire.

«Ele era um trabalhador nato. Dedicava-se ao futebol quase 24 sobre 24 horas. Mesmo não recebendo nada. Via-se que ele estava a investir muito na carreira de treinador e no trabalho dele», descreve.

«Trabalhador nato.»

As mesmas exatas palavras são utilizadas por Rúben Franco, jogador que também fazia parte da primeira equipa treinada por Luís Freire, o amigo de infância que o desafiara a juntar-se a ele no projeto.

«Ele tinha sempre tudo preparado de forma muito detalhada e modificou completamente a metodologia que se utilizava naquele nível. Eu nunca pensei que pudesse haver algo assim num nível distrital», introduz o antigo defesa central, que terminou a formação no Benfica.

Além da relação jogador-treinador e da amizade que já os ligava, Rúben e Luís eram também ambos professores de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Mas Rúben reforça a ideia de dedicação que o amigo já tinha ao futebol.

Luís Freire e Rúben Franco (à dir.) em trabalho numas férias desportivas

«Ele era muito fiel às ideias que defendia. Independentemente do que acontecesse no processo, a equipa tinha de se manter fiel à ideia», revela, confidenciando que Luís Freire já mostrava ambição de chegar à Liga em poucos anos.

«Já na altura ele tinha definido que tinham de chegar ao futebol profissional em quatro ou cinco anos. Caso contrário, teria de mudar de rumo e procurar outra coisa. Mas também se percebia que se o futebol fosse justo – e sabemos que muitas vezes não é -, ele ia conseguir», declara.

Outra das características destacadas por Rúben Franco, também ele treinador, agora ao serviço do Coutada, é a capacidade de liderança de Luís Freire.

«Ele é muito agregador. E isso percebe-se, porque só um grande líder consegue convencer os jogadores da mesma forma, e implementar as suas ideias, desde a distrital até aos campeonatos profissionais», elogia.

Aproveitamos a dica: desde a distrital até às competições profissionais.

João Gomes, defesa central de 23 anos, esteve com Luís Freire em três das seis subidas de divisão. Fez parte da equipa do Pêro Pinheiro que venceu a divisão de honra e a pró-nacional da AF Lisboa em épocas consecutivas, e no ano seguinte acompanhou o técnico, ajudando o Mafra a conquistar o Campeonato de Portugal.

E depois, tal como o treinador, demorou-se um ano entre a distrital e a II Liga, seguindo novamente o treinador, agora no Estoril.

«Aquilo que melhor o define é o trabalho. Até o objetivo estar alcançado, é trabalho, trabalho e trabalho», define o jogador, que garante que para quem está disponível a acompanhá-lo nessa aplicação total «torna-se muito fácil trabalhar.»

Questionado sobre o principal ensinamento que leva dos anos a trabalhar com Luís Freire, João Gomes não hesita um segundo: «Tudo é considerado impossível até ser feito», atira.

«Ele está em modo besta, só quer superar-se»

«Impossível» é, aparentemente, uma palavra que não entra no léxico de Luís Freire. Mas os amigos encontram uma aplicação possível: seria impossível ele ter dado jogador.

Essa é uma garantia que ouvimos da boca de Rúben Franco, mas também de Pedro Bonifácio. Que além de amigos de infância do técnico do Nacional, foram os «cúmplices» que ele encontrou no plantel do Mafra para convencer Filipe Moreira a deixá-lo assistir aos treinos, na época 2009-2010.

«Ele era um defesa-central que mostrava curiosidade pelo jogo, gostava de dar indicações dentro de campo, mas não era um jogador que se destacasse», descreve Pedro Bonifácio, que partilhou com Luís Freire o balneário na formação do Eiriceirense, desde os 11 anos.

«Era aquele jogador que dizemos que é muito trabalhador, dava tudo, mas não tinha grande capacidade», reforça Rúben Franco, que também recorda que o amigo «era quase um treinador dentro de campo».

Luís Freire com Pedro Bonifácio, nos tempos de jogador

Porém, ambos mostram também um grande orgulho pelo trajeto de Luís Freire e pela resiliência que sempre o definiu.

«Ele começou completamente do nada. Era impossível ele ter começado mais do nada do que ele, que até começou a trabalhar de borla porque sentiu que podia ter ali uma porta de entrada», salienta Pedro Bonifácio, que acredita que o amigo não ficará por aqui: «Com a motivação que ele mostra, tem tudo para chegar ainda mais acima».

Uma ideia confirmada de forma taxativa por Rúben Franco: «O Luís está em modo besta, cada nível que alcança, só quer superar-se.»

O futuro traçado num guardanapo

Este é momento de assumir um erro grave da nossa parte. Esquecemo-nos desta «besta» a que Rúben Franco se referiu num momento crucial: o de confrontar Luís Freire com aquilo que nos tinham dito sobre ele.

Lançámos então para a mesa: trabalhador nato; obstinado; fiel às ideias; jogador «esforçado».

A primeira reação surge embrulhada numa gargalhada e um esclarecimento: «Eu era um jogador mesmo fraco».

Já quanto às restantes ideias, o treinador que acabou de alcançar a sexta subida de divisão, concorda com o que dele foi dito e defende que só dessa forma poderia ter chegado a este ponto da carreira.

«Acho que essas são as palavras que podem definir o que tem sido o nosso percurso. Porque se não fosse o trabalho, a obstinação e a fidelidade às ideias, qualquer coisa nos podia ter feito desviar do caminho», aponta o técnico que fala sempre na primeira pessoa do plural.

Isto, porque desde a época em que se lançou como treinador principal até ao momento, são cinco os elementos da equipa técnica que participaram em todas as etapas desta subida a pulso.

Ainda assim, Luís Freire aceita recuar um pouco mais na história para recordar que sem o apoio da família não teria sido possível percorrer este sonho.

«Só quando fui para o Mafra [2017-2018] comecei a conseguir viver do que o futebol me pagava, antes precisei sempre da ajuda dos meus pais. E conciliei o futebol com outras coisas: fui professor de atividades físicas do ensino básico, treinei miúdos, participei em férias desportivas», esclarece.

E terá sido também por essa altura que deixou de lado a carreira… de ninja.

«Recordo-me de algumas aventuras para conseguir ter o máximo de informação sobre os adversários, sim. Isso foi algo que mantivemos até chegar ao Mafra. Depois, num nível mais profissional, já deixámos», conta, sorridente.

Agora, ao virar da esquina está a Liga, um objetivo em tempos traçado… num guardanapo.

«Lembro-me que quando estávamos no Pêro Pinheiro, uma vez, num café escrevemos num guardanapo que teríamos de chegar à Liga por volta dos 34 ou 35 anos», diz.

Então e agora, qual é o sentimento?

«Ah, ainda não jogámos na Liga», realça, antes de atirar: «mas estamos imensamente felizes. É um sonho tornado realidade», concede.

«Passo a passo, fomos sentido que estávamos no caminho certo e as subidas foram-nos dando alento para continuar, porque fomos ajudando os clubes por onde passámos a festejar, ao mesmo tempo que desenvolvemos um processo de jogo com uma ideia de futebol atrativo», orgulha-se.

Nas conversas mantidas com as pessoas próximas de Luís Freire, foi referido a certa altura um «consumo de tudo o que fosse o Benfica de Jorge Jesus». O treinador do Nacional assume que o atual técnico do Flamengo é um dos treinadores que a sua equipa técnica observou muitas vezes, mas garante que foi apenas uma das fontes em que beberam conhecimento.

«Na altura em que estávamos no Pêro Pinheiro havia essa análise mais frequente ao Jorge Jesus, mas depois passámos por muitas outras. A Fiorentina do Paulo Sousa, o Bayern Munique do Guardiola, o Nápoles do Sarri, o Dortmund do Tuchel e também as equipas do Paulo Fonseca. Analisávamos muitas ideias que depois tentávamos adaptar às nossas ideias para as equipas que treinávamos», refere.

Surge então a pergunta que abre este texto: que fenómeno é este? Como se conseguem seis promoções em oito anos?

«O fundamental é conseguir sempre unir as pessoas à volta de uma ideia e de um objetivo coletivo. Inspirar e motivar de forma a que todos se sintam importantes. Porque só se todos participarem no processo é que ele pode ter sucesso. É preciso ter uma união participada. Isso, e estar rodeado dos melhores», resume Luís Freire.

E até onde pode chegar este percurso?

«Agora é jogar a I Liga. Tenho objetivos pessoais traçados com a minha equipa técnica, mas esses ficam guardados comigo», atalha.

Mas a avaliar pelo trajeto, não deve demorar para que estejam à vista de todos.