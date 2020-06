Ninguém sabe quando caiu Nanu no caldeirão da poção mágica. A força esteve sempre lá, juram a pés juntos. Se algum dia virem o lateral/extremo do Marítimo a transportar um menir às costas, qual Obélix, não se admirem. É essa a natureza do homem que destroçou o Benfica no Funchal.

Correr, correr, ir para cima do adversário, sempre sem medo. Talvez as suas origens ajudem a explicar esta forma de encarar o futebol. Os dias na Quinta do Olho d´Água, bairro difícil nas imediações de Aveiro, não eram propriamente luzidios.

O pai de Nanu era uma figura ausente e a mãe tinha uma família grande para cuidar. A Associação Desportiva da Taboeira acabou por lhe amparar grande parte das limitações. Aos oito anos, levado pelos irmãos Edson e Paulo, Nanu inscreveu-se no clube da AF Aveiro.

Andou por lá até aos juniores e, pelo meio, teve uma passagem pelo Benfica. Isso mesmo. O carrasco de Bruno Lage, o velocista sem medo que estilhaçou o flanco esquerdo das águias, vestiu durante uma temporada a camisola encarnada.

Nanu tinha 12 anos e sentou-se ao lado de Bernardo Silva, Bruno Varela e Rony Lopes nos balneários do Seixal. A experiência foi curta e o menino de Olho d’Água voltou ao Taboeira, uma das instituições mais relevantes no futebol jovem do distrito de Aveiro.

Ironicamente, uma das vítimas de Nanu no Funchal, Ferro, também jogou no ADT de 2009 a 2011. O futebol português é uma aldeia.

Nanu nos tempos da AD Taboeira

«O Nanu chegava aos jogos de manhã sem comer, em completo jejum»

«Sim senhor, vê-se que tu hoje foste jantar a casa do presidente.»

Nanu despertou com esta mensagem da vitória da véspera. As palavras explicam-se facilmente. Nos dias do Taboeira, quando a sua família não tinha possibilidades de lhe dar uma alimentação e um cuidado condizentes com as necessidades de uma criança, Nanu encontrou na casa do presidente do clube um teto, uma cama, uma mesa.

Eram esses jantares em casa do dirigente máximo do Taboeira que lhe davam energia para correr o jogo todo ao domingo de manhã. Como fez contra o Benfica.

José Alexandre Silva e Mário Moreira, respetivamente treinador e coordenador do futebol juvenil da AD Taboeira nesses tempos, ajudam o Maisfutebol a contar a história do herói do Marítimo: Eulânio Ângelo Gomes, 26 anos, Nanu desde sempre.

«O Nanu cresceu num ambiente de algumas dificuldades, mas é um menino de muito bom fundo e bom trato. Foi sempre muito fácil lidar com ele, é mesmo bom miúdo, muito cordial», diz Mário Moreira, antes de lembrar os famosos fins-de-semana que garantiam a comida e o conforto ao pequeno Nanu.

«Para retirarmos um bom rendimento do Nanu ao domingo de manhã, tínhamos de ficar com ele na sexta-feira à noite. Começámos a aperceber-nos que chegava aos jogos sem ter comido antes, estava em jejum. Passou a ficava em casa do presidente ou do diretor José Bastos equipa para se alimentar, descansar bem, dormir. Ficava o fim-de-semana todo, mesmo depois do jogo.»

Esses dois senhores, recorda Mário Moreira, chegaram a vestir Nanu «durante muitos anos». «Davam-lhe as roupas que deixavam de servir aos filhos. Mas o Nanu sempre soube ser grato.»

Essas dificuldades evidentes em casa deram a Nanu uma capacidade anormal de lidar com a adversidade. Passou a responder com um sorriso a tudo, mesmo nos dias piores. «Não era um atleta extraordinário, que salta logo à vista, mas era muito competente. Trabalhava muito e gostava muito de trabalhar. Tem uma relação especial com o futebol e está sempre a sorrir», constata José Alexandre.

Os dois lances dos golos do Marítimo ao Marítimo nasceram nessa capacidade de sofrimento. «São o resumo da carreira dele: entrega, ambição e compromisso, além de uma crença incrível nele. Nunca baixou os braços, mesmo quando não era opção no Marítimo e estava perto da saída», considera José Alexandre. Mário Moreira completa.

«Não é fácil fazer o que ele fez contra o Benfica. Percebeu que eles estavam mortos e aproveitou bem. Mas connosco já era igual. Quando apanhávamos o Feirense e o Beira-Mar, os tubarões aqui da região, ele já só queria ir para cima deles.»

Nanu abraçado por René depois de atropelar a defesa do Benfica

«Treinava duas vezes por semana no Benfica, ia e vinha»

Quando a AD Taboeira estabeleceu um protocolo com o Benfica em 2006, o nome de Nanu foi um dos indicados ao responsável máximo pelas águias no futebol jovem, Bruno Maruta.

Assim, durante um ano, Nanu passou a treinar duas vezes por semana no Seixal, além do jogo ao fim-de-semana.

«Não ficou mais tempo porque era muito menino e os pais não conseguiam apoiá-lo. Na logística, nas viagens, na alimentação. Acabou por ser uma ligação de um ano apenas. O rendimento dele nos jogos também não seria o melhor, até pelos motivos que já invoquei», explica Mário Moreira.

O Benfica passou a correr pela carreira de Nanu, Nanu passou a correr pela defesa do Benfica. 13 anos depois. Lateral, extremo, «pau para toda a obra». Desde sempre.

«Ele ainda passou pelo Beira-Mar e foi para o Marítimo em 2015. Coemçou na equipa C, vejam bem. Teve de batalhar muito para chegar à equipa principal. Isso demonstra o caráter do Nanu. Para nós não é novidade, pois conhecemo-lo desde pequenino e cresceu sempre rodeado pela adversidade.»

Os anos passaram, Nanu passou a jogar com regularidade – tem 30 presenças e dois golos esta época -, chegou à seleção da Guiné Bissau, mas nunca se desligou dos amigos da Associação Desportiva de Taboeira.

«O ano passado foi o padrinho da Aveiro Cup. Estava na CAN e gravou um vídeo de apoio. Este ano fez para nós a equipa ideal dos tempos em que jogou no Taboeira e continua a ser muito próximo do clube. Ele sabe que muito do que está a viver se deve ao apoio que sempre teve aqui», recorda Mário Moreira, um amigo de todas as horas.

Os piques arrasadores, as dezenas de metros com a bola controlada, a imagem de Ferro e Zivkovic desconsolados e batidos. Nanu foi ao fundo da alma beber umas gotinhas da poção mágica da Taboeira. Como se tivesse jantado uma vez mais em casa do seu antigo presidente.



NOTA: fotos gentilmente cedidas pelo departamento de marketing e comunicação da Associação Desportiva de Taboeira