*Em Filadélfia

A pouco mais de duas horas do início do Flamengo-Chelsea, os adeptos da equipa brasileira, em esmagadora maioria, acumulam-se junto aos portões do Lincoln Field Stadium, em Filadélfia.

A «torcida» até está agradada com o trabalho de Filipe Luís, ex-pupilo de Jorge Jesus que venceu o Carioca, lidera o Brasileirão, está nos oitavos de final da Libertadores e nesta tarde vai ainda liderar a equipa na fantástica vitória sobre o Chelsea na 2.ª jornada do Grupo D do Mundial de Clubes.

Mas quando se fala de Jorge Jesus, há um sentimento rigorosamente unânime entre todos os adeptos e que se se descreve através de uma palavra sem tradução para outros idiomas: «Saudade.»

O Maisfutebol encontra Pedro, flamenguista que vive nos Estados Unidos há já alguns anos – os suficientes para até já pensar noutra língua – e desafia-o dizer o que lhe vem à cabeça quando vir a imagem que lhe vamos mostrar: uma fotografia de Jorge Jesus na final da Libertadores em que o Flamengo derrotou o River Plate com uma incrível reviravolta nos minutos finais.

«Paaaaaaaauuuuuuummm», reage de forma efusiva. «I love this man. Oh my gosh… This is the guy. E love him.» (Nós bem dissemos).

«Em português?! Eu amo esse cara. Esse cara faz parte da minha vida», diz enquanto bate repetidamente com a mão direita no símbolo do Flamengo. Para mim, esse cara é tudo! Tuuuuudo! É o português que eu mais respeito. Jorge Jeeeee…sus! Amo, amo, amo», repete enquanto se ajoelha e solta um beijo para o telemóvel onde está projetada a fotografia do mister.

Pedro só tem boas memórias de Jesus

«Se eu quero que ele volte ao Flamengo um dia? Óbvio!» Dizemos-lhe que convém que seja rápido porque, com todo o respeito, Jorge Jesus já não vai para novo. «Está com 70 anos?! Não há problema! Por mim, até pode voltar com 90!»

O primeiro de dois Rodrigos com quem conversamos naqueles minutos antes de entrarmos para o estádio também quer Jesus de volta um dia. Na verdade, os dois Rodrigos querem. Os dois Rodrigos, Taironi, Marcos, Tiago, Fernando e Rogério.

«Esse aqui é o mister. Não tem outro igual, não! Fico até emocionado. Ele fez história e outro não vai fazer o que ele fez. É incomparável», diz o primeiro Rodrigo, residente em Massachussets, enquanto praticamente não tira os olhos do telemóvel que lhe passamos para as mãos.

Rodrigo, a esposa Valentina e o filho

«Se tenho saudades dele? Muitas! Ele teve menos derrotas do que títulos. Não conheço muito a realidade dos outros clubes, mas acho que isso não aconteceu em nenhum outro clube. Se um dia ele tiver a oportunidade de regressar, claro que a gente o recebe. Gostava muito que ele voltasse. Que venha depois do Filipe Luís, que tem o sonho de ganhar a Champions e vai fazer carreira na Europa», projeta.

Rodrigo, pai de um bebé de quatro meses que vai assistir, tal como ele, pela primeira vez ao vivo a um jogo do Flamengo, recorda a saída de Jorge Jesus para o Benfica no verão [inverno no Brasil] de 2020. Está perdoado por ter deixado os adeptos de coração partido? Não há nada para perdoar, diz. «Foi uma surpresa, porque tínhamos condições para voltar a ganhar tudo e para sermos hegemónicos. Mas ele resolveu sair e eu entendo-o. Foi por causa da família e da pandemia. Ele marcou a história naqueles meses em que esteve lá.»

Acompanhado pelo filho Tiago, Marcos Ferreira revela-nos que tem sangue português. O avô ele era de uma aldeia do concelho de Lamego, distrito de Viseu. «Daqui a pouco tempo vou a Portugal para tratar da cidadania», conta, como que a anunciar que em breve seremos compatriotas.

«Saudade. Saudade», desabafa Tiago quando vê a fotografia do homem que comandou o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020, período durante o qual venceu uma Libertadores, uma Supertaça da América do Sul, um Brasileirão, um Carioca, uma Supertaça do Brasil e acumulou vários recordes. «Teve mais títulos do que derrotas na passagem dele», lembra também este jovem, aludindo aos cinco troféus e apenas quatro derrotas em 58 jogos oficiais.

Marcos Ferreira (pai) e Tiago (filho)

«O Jorge Jesus é o melhor técnico da história do Flamengo. Levou-nos a vencer a Libertadores mais de 30 anos depois e está fazendo falta. O Filipe Luís está a fazer um bom trabalho, mas o Jorge Jesus é um cara que vai estar sempre no coração da gente», prossegue.

A palavra ao pai: «Se gostava que ele voltasse? Certamente. É deixar o Filipe Luís, que mais cedo ou mais tarde vai para a Europa, fazer a carreira dele. E quando for, quem sabe se não temos de volta o nosso patrício?!»

Segundo os adeptos flamenguistas, todos os caminhos de Filipe Luís parecem ir dar à Europa e os de Jesus ao regresso ao Maracanã e ao Ninho do Urubu.

Marcos lembra com nostalgia o mister. Era insaciável, elogia. «Marcou-me muito a forma como ele lidava com os jogadores e aquele gesto que ele fazia de estar sempre empurrando, por mais que o Flamengo já estivesse com um score bem avançado. “Vamos embora, vamos para a frente!” Que é o que a torcida quer. Ver golo!»

O segundo Rodrigo e Taironi soltam uma gargalhada assim que veem a fotografia do mister. «As primeiras coisas que me vêm à cabeça? «Aaaaahhhhh… Esperança, saudade. Ah, mister! Você faz falta. Saudade, muita saudade», verbaliza Rodrigo como se estivesse a conversar com JJ.

«Deixa só o Filipe fazer a sua história também», pede o amigo.

«Naquele tempo, a gente sabia que ia ganhar qualquer jogo. Só não sabíamos por quantos. Foi um momento ímpar na nossa história. Eu não conheci os outros treinadores na época do Zico, mas desde que eu nasci é o melhor que passou pelo Flamento», acrescenta Rodrigo sem margem para dúvidas.

«Quando se falar no Flamengo, tem de se falar do mister», acrescenta Taironi.

Os amigos Rodrigo e Taironi

Jorge Jesus também tocou nos corações de Fernando e do amigo Rogério. «Esse aqui?! Esse aqui é o maior da história. Sim, o maior da história do Flamengo! Tenho muuuuuuita saudade dele. Nooooossaaa…», diz o primeiro.

«Ele nunca vai sair da nossa história», concorda Rogério, mais tímido e contido nas palavras, mas igualmente fã incondicional do técnico.

«As melhores memórias que tenho do Jorge Jesus? Lembro-me dele correndo que nem um doido a cada golo. Principalmente na final da Libertadores: quando o Flamengo empatou o jogo, o Jorge Jesus ficou louco dentro do campo. E ele queria sempre mais golos, mesmo quando já estava a ganhar», recorda Fernando enquanto abre o sorriso. «Lembro-me de uma entrevista em que ele disse: “Descansar?! Descansar nada! Descansa quarta e quinta que sábado e domingo é para correr. E descansa depois do jogo.” Não tinha esse negócio de descansar. O Jorge Jesus é di-fe-ren-te!»

Rogério (à esquerda na imagem) e Fernando

Fernando não tem dúvidas. O destino tratará de voltar a unir Flamengo e Jorge Jesus. «Tem flamenguista que ficou com uma certa raiva, mas ele está no coração de praticamente toda a gente. 99 por cento da torcida do Flamengo, que é muita gente, queria o Jorge Jesus. E ele vai voltar! O Filipe Luís vai ficar um bom tempo no Flamengo, depois segue para a Europa e o Jorge Jesus volta para o Flamengo para ganharmos mais títulos com ele», profetiza.

Quem sabe?