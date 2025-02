Nem Rui Neves nem Natália Sousa se lembram de um FC Porto sem Pinto da Costa. Na verdade, nem querem: venha quem vier, ele será «sempre o presidente». Estes portistas, que moram no Algarve, eram o espelho do ambiente que se vivia horas antes do primeiro jogo do FC Porto sem Pinto da Costa vivo.

Quis o destino que a primeira partida oficial dos portistas após a morte do emblemático presidente fosse precisamente a deslocação mais longa do campeonato no continente: em Faro.

Nada que demovesse, ainda assim, dezenas de adeptos do FC Porto que, mais de duas horas antes do início do jogo, já povoavam as imediações do Estádio Algarve.

Junto a uma banca de venda de adereços dos azuis e brancos, estava sentado um deles. Rui Neves tinha uma camisola do FC Porto vestida, com o nome bem visível na costas e o número 2, usado por históricos como João Pinto.

Mas hoje o dia era de outro histórico: Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto durante longos 42 anos. A notícia da morte deixou, ao princípio da noite de sábado, Rui Neves sem reação. É ele mesmo quem o conta, com a voz embargada.

«Quer que lhe diga a verdade? Fiquei de lágrimas nos olhos e sem saber o que havia de dizer», diz à reportagem do Maisfutebol.

Rui Neves é do Porto - «clube e cidade, atenção» - mas há 20 anos que mora em Faro. Era presença assídua tanto nas Antas, como no Dragão, onde viu centenas de jogos de um FC Porto presidido por Pinto da Costa.

«Todos os domingos lá estava. Assisti a grandes tardes, a grandes noites... e a grandes tristezas. Faz parte», comenta, entre risos.

Instigado a escolher o melhor momento do longo consulado de Pinto da Costa, Rui Neves hesita. Pensa uns segundos, até que elege... dois.

«A conquista da Taça dos Campeões Europeus, em Viena, e da Taça Intercontinental, em Tóquio. Mas todos os títulos que ele capitaneou. Não vai aparecer outro igual», diz.

Enquanto esperava por amigos com quem iria ver o jogo frente ao Farense, Rui Neves tinha ainda tempo de deixar dois pedidos. Um: «Que a equipa coma a relva». O segundo: «Que sejamos campeões: eu ainda acredito, por muito que custe.»

Também junto ao Estádio Algarve estava Natália Sousa. Tal como Rui, envergava orgulhosamente uma camisola do seu FC Porto.

«Pinto da Costa? Vai ser sempre o meu presidente. Apesar de já não o ser, de facto, sê-lo-á até eu morrer», conta à reportagem do Maisfutebol.

Para Natália, o histórico presidente e o treinador José Maria Pedroto são, sem margem para dúvidas, «as maiores figuras do FC Porto».

O jogo deste domingo, frente ao Farense, teria um significado especial, confessou a adepta portista. «Ontem, fiquei mesmo muito triste. Este ano, ainda bem que consegui bilhete para o setor do FC Porto - na época passada, no São Luís, não tinha conseguido. É que este jogo vai ser muito especial.»

E também seria o primeiro, em largos anos, que Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente mais titulado de sempre da história do futebol português, não veria do seu FC Porto, a quem dedicou toda uma vida.