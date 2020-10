739 quilómetros a pé em 20 dias. É a isto que se propõem Daniel Estima e Francisco Albuquerque, criadores e integrantes do Projeto Andamente. Daniel e Francisco arrancam no dia 20 de outubro, em Chaves, e contam chegar no dia 9 de novembro a Faro. Para isso terão de percorrer diariamente cerca de 40 quilómetros na Estrada Nacional 2.



O Maisfutebol publicará o diário desta aventura. Este é o primeiro texto:



«Boa tarde, caros leitores do Maisfutebol. Esta caminhada tem como objetivo principal provar que os limites são apenas perceções e que quando se dá o primeiro passo em relação a algo que desejamos concretizar, as possibilidades de este ser realizado são muito grandes.



À medida que se promove o país e a sua longa estrada que conecta o Norte e o Sul, pretenderemos inspirar as pessoas a acreditar que também elas podem ir em busca do que à partida é rotulado como 'Impossível'.





Não somos atletas, não treinamos todos os dias, sabemos que vão ser 20 dias em que iremos pôr as nossas capacidades à prova e, sem dúvida, será o desafio mais difícil que tivemos até à data. No entanto, acreditamos que a nossa capacidade de superar as adversidades virá ao de cima e iremos conseguir completar este feito.

O projeto Andamente é um projeto recente e que consiste em desafiar limites que nunca pensamos conseguir ultrapassar. A jornada é longa e repleta de desafios variados, que apenas têm em comum a vontade de sair da zona de conforto.



Participar numa série da Netflix, fazer uma prova de triatlo Iron Man, mergulhar nos cinco oceanos (Ártico e Antártico incluídos), acampar numa ilha deserta, subir ao monte Evereste – são só alguns dos desafios que acreditamos ter pela frente e que suscitam dúvida e intriga à nossa volta, mas queremos provar que conseguimos tornar o impossível num caminho possível.



Durante os próximos dias, e à medida que nos aproximamos de Faro, partilharemos as nossas aventuras no Instagram ( @andamente ) e postaremos alguns vídeos no YouTube (Andamente). Além disso, contaremos todas as peripécias aqui no Maisfutebol. Obrigado a todos pelo vosso apoio.



Daniel Estima

Francisco Albuquerque»