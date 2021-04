Seis dias depois da comprometedora derrota frente ao Chelsea, o FC Porto regressa agora na condição de forasteiro ao Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán para tentar uma remontada épica de modo a alcançar as meias-finais da Liga dos Campeões.

O recinto do Sevilha FC é o palco para a missão quase impossível dos dragões numa inédita eliminatória jogada a duas mãos no mesmo local.

O que se sabe sobre este estádio?

Além de casa do Sevilha FC, foi uma das sedes do Mundial 1982 e palco de uma memorável meia-final entre República Federal Alemã e França (3-3, triunfo germânico nos penáltis), ou, por exemplo, acolheu em 1986 a final da Taça dos Campeões Europeus que consagrou o Steaua de Bucareste frente ao Barcelona.

Porém, esses são aspetos mais conhecidos do recinto que já teve capacidade para mais de 70 mil pessoas e que hoje, em virtude das remodelações (a última em 2016), tem 43 mil mil lugares sentados, o que o torna no nono maior de Espanha e no terceiro de Sevilha, em termos de capacidade, atrás do Benito Villamarín e do Olímpico de La Cartuja.

O Maisfutebol percorreu mais de seis décadas de história de um dos grandes anfiteatros da capital andaluz e descobriu sete segredos do estádio onde esta terça-feira o FC Porto joga o seu futuro na Liga dos Campeões.

1 – O estádio foi batizado com o nome do advogado Ramón Sánchez-Pizjuán [leia aqui o perfil dele], então presidente do Sevilha FC, que em 1954 promoveu o concurso para a sua construção. Porém, o dirigente morreu subitamente dois anos depois e não chegou a ver a sua grande obra concluída. O estádio seria inaugurado apenas em 1958, tomando o lugar do velho Nervión, onde o Sevilha jogou nos 30 anos anteriores.

2 – O recinto foi projetado pelo madrileno Manuel Muñoz Monasterio, que anteriormente havia desenhado também os estádios Santiago Bernabéu e Ramón Carranza, os estádios de Real Madrid e Cádiz. O arquiteto foi o autor de outras obras emblemáticas em Espanha, como a Monumental Praça de Touros de Las Ventas, em Madrid.

3 – O primeiro jogo aconteceu a 7 de setembro e acabou com um empate (2-2) frente ao vizinho Jaén, com o golo inaugural a ser apontado por Ángel Maria Arregui. No entanto, duas semanas depois, o primeiro encontro oficial foi um dérbi de Sevilha em que o rival Betis venceu por 4-2, na jornada 2 do campeonato de 1958/59. O autor do primeiro golo foi Luis del Sol, que em 1962 perdeu frente ao Benfica, pelo Real Madrid, a final da Taça dos Campeões Europeus.

--

4 – A entrada principal do estádio tem um mosaico concebido pelo pintor cordobês Santiago del Campo (falecido em 2015) aquando do Mundial 1982, em que o recinto foi uma das sedes e recebeu a meia-final entre RFA e França. Na obra estão representados os galhardetes de meia centena de clubes, entre os quais dois portugueses: Benfica e Sporting (com a designação S. de L.). Em 2005, foi colocado noutra fachada um mosaico do pintor marroquino Ben Yessef, uma obra de arte que foi retirada em 2016 aquando da remodelação exterior.

5 – Este é o único estádio do país em que a seleção espanhola mantém um registo absolutamente invicto. Nos 25 jogos disputados no Sánchez-Pizjuán, ‘La Roja’ venceu 20 e empatou cinco. Desde o primeiro jogo, em 1961, ao mais recente, em 2015, o Sánchez-Pizjuán tem sido talismã. Ao contrário de outras regiões, como Catalunha ou País Basco, na Andaluzia a seleção espanhola tem um forte apoio a ponto de nos anos 80 se alcunhar o público nas bancadas como «jogador número 12».

6 – O estádio homenageia na sua fachada dois antigos jogadores do Sevilha que morreram em campo. Antonio Puerta (falecido em 2007, com apenas 22 anos), que tem uma rua com o seu nome nas imediações, tem uma imagem gigante na porta 16, que era o número da sua camisola. Um tributo que em 2018 foi também feito, na porta 10, em memória de Pedro Berruezo, que se tornou o primeiro futebolista profissional a falecer subitamente em campo (em 1973, aos 27 anos).

--

7 – O último jogo de Diego Armando Maradona na Europa aconteceu no estádio do Sevilha num empate frente ao Burgos (1-1), a 13 de junho de 1993. «El Pibe» saiu aos 57 minutos de jogo e, depois de anos a brilhar por Barcelona e Nápoles, não voltou a pisar um estádio europeu num jogo oficial. Curiosamente, pelo formato das bancadas e fervor do público, o Sánchez-Pizjuán tem a alcunha de «Bombonera de Nervión», como o estádio do Boca Juniors, clube do coração de Diego.