Nuno Silva e Gonçalo Torrado fazem parte de um grupo de cerca de uma dezena de sócios que viajou de Lisboa para Aveiro este sábado, para ver, finalmente, ao vivo, o seu Sporting jogar.

Uns com camisolas mais recentes, outros com vestes do clube mais antigas, mas todos de verde e branco. Ouvem música junto aos carros e brindam num ambiente calmo, bem perto de onde centenas de associados estão a confirmar a entrada para as bancadas, com a mostragem ou a realização de teste à covid-19.

«Nós costumamos fazer isto, não fazíamos há algum tempo porque não podíamos, mas sempre que o sporting joga tentamos ir», diz Nuno, de 24 anos, um dos sócios que, por esta altura, já está a caminho das bancadas para assistir, a partir das 20h45, à Supertaça.

Sobre o regresso do público às bancadas, Nuno não tem dúvidas: «VaI ser ótimo, no ano passado estivemos a acompanhar sempre, mas é diferente vir ao estádio e com as expectativas mais elevadas do que no ano anterior, acho que vai ser bom».

Já Gonçalo, de 27 anos e sócio desde 2008, vai direto ao assunto e à convicção para o jogo. «O regresso às bancadas era urgente por esta altura e o resultado que espero é 3-0, bis de Paulinho e um do Pote».