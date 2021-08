O canoísta Fernando Pimenta, medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, foi recebido esta quarta-feira por cerca de 200 pessoas em Ponte de Lima, no largo de Camões, agradecendo o feito à comunidade limarense da vila onde cresceu como atleta e cidadão.

Pimenta, de 31 anos, disse levar sempre para a competição um «grande pedaço do Fernando Pimenta de Ponte de Lima», a «vila mais antiga de Portugal» - tem esse estatuto desde 1125 – e a «mais bonita do mundo» a seu ver.

«Aprendi aqui os valores que levo comigo. São também as nossas romarias, a paixão que sentimos pela nossa vila, a mais antiga de Portugal e a mais bonita do mundo. Temos sempre de ‘puxar a brasa’ à nossa ‘sardinha’. Temos um belíssimo rio, um enquadramento paisagístico que nos favorece muito», disse, no meio dos aplausos e ecos de aprovação da plateia.

A partir de um autocarro descapotável que saiu do Estádio do Cruzeiro, casa da Associação Desportiva “Os Limianos”, Fernando Pimenta frisou ser um «orgulho» e uma «honra» partilhar o bronze e contou que guardou sempre a bandeira de Ponte de Lima no quarto que lhe foi reservado na Aldeia Olímpica, apesar de publicamente só poder divulgar símbolos alusivos ao país.

«Não partilhei como tinha o meu quarto. Não podia ter a bandeira de Ponte de Lima do lado de fora, porque corria o risco de ser expulso da Aldeia Olímpica e isso eu não queria. Só podemos apelar aos nossos países. Mas, nas próximas horas, vou mostrar o vídeo do meu quarto, onde tinha fotos da minha família e as bandeiras de Portugal e de Ponte de Lima», contou.

Entre as pessoas que receberam o medalhado olímpico, a maioria tinha t-shirts brancas com a inscrição “Obrigado, Fernando Pimenta”. A entrega dos adereços estava a cargo dos atletas do Clube Náutico de Ponte de Lima, entidade que organizou a receção ao medalhado olímpico, a par da Câmara Municipal.

Pimenta passou a ser o quinto português com mais de uma medalha olímpica, depois de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Luís Mena e Silva.