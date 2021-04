O Conselho de Disciplina da Federação instaurou um processo disciplinar a Pedro Pinho, por deliberação da Secção Profissional, de 28 de abril de 2021, anunciou a Federação, tendo por objeto alegadas agressões praticadas contra o repórter de imagem da TVI, no final do empate do FC Porto em Moreira de Cónegos.

O plenário de juízes da Federação determinou-se a medida cautelar de suspensão preventiva da licença de agente desportivo pelo prazo máximo de 20 dias regulamentarmente admissível.

O processo foi enviado esta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, para Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que terá agora de fazer toda a instrução do processo.