A seleção de Cabo Verde iniciou esta quarta-feira o apuramento para o Mundial 2022 com um empate (1-1) frente à República Centro-Africana, em jogo do grupo C.

A jogar fora de casa, os tubarões azuis adiantaram-se no marcador aos 36 minutos, por Júlio Tavares, mas permitiram o empate na segunda parte, graças a um golo de Trésor Toropite, aos 56 minutos.

O próximo jogo de Cabo Verde é no dia 7 de setembro, frente à Nigéria.