Momentos de loucura em Praga, capital da República Checa, com os adeptos do Slavia a esquecerem os riscos da pandemia da covid-19 e a saírem em peso à rua para comemorar a conquista do título no dia em que ficou concluída a edição de 2019/20 do campeonato.

O Slavia já tinha garantido o bicampeonato a 25 de junho passado, depois de bater o Viktoria Plzen, a três jornadas do fim, mas a grande festa ficou reservada para a última jornada, esta quarta-feira, logo após o dérbi com o Sparta que terminou sem golos.

Os adeptos começaram a juntar-se nas imediações do estádio ainda com o jogo a decorrer e formaram uma verdadeira multidão à espera do autocarro com os heróis do Slavia, já com o novo troféu de campeões.